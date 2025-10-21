Hrvatski dom u ritmu Karnevala životinja i filmske glazbe – Dalmatinski ciklus donosi sjajne suradnje sa zadarskim i dubrovačkim glazbenicima

Hrvatski dom u nadolazećem periodu nastavlja sa zanimljivim programima i suradnjama koje će značajno doprinijeti kvaliteti glazbenog života Splita. Najmlađi će ljubitelji klasike moći uživati u Saint-Saensovu antologijskom djelu „Karneval životinja“ u izvedbi solista Zadarskog komornog orkestra, a za obožavatelje filmske glazbe priprema se sjajan koncert „Od Vangelisa do Morriconea“ u izvedbi Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Oba su koncerta dio Dalmatinskog ciklusa, programa u kojem sudjeluju Hrvatski dom, Koncertni ured Zadar, Hvarsko kazalište, Tvrđava kulture Šibenik i Dubrovački simfonijski orkestar, a sufinancirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Solisti Zadarskog komornog orkestra u sklopu Koncertnog laboratorija Hrvatskog doma izvest će kultno djelo Camillea Saint-Saensa: „Karneval životinja“ (5+) čiju će izvedbu ovog puta na poseban način oplemeniti naratorica Sanja Grgina. Solisti Jurica Šoša, Mario Šoša, Marco Graziani, Ankica Šoša Graziani, Lucija Brnadić, Lovre Lučić, Ana Batinica, Sanja Grgina, Nikša Bobetko, Fran Krsto Šercar i Branimir Pustički interpretirat će djelo deskriptivna karaktera, koje svojom vizijom životinjskog svijeta oduvijek raspiruje maštu slušatelja.

Zadarski komorni orkestar djeluje od 1961. godine i jedan je od najreprezentativnijih hrvatskih komornih ansambala. Danas ga vodi maestro Ivan Repušić, zadarski dirigent s izuzetno aktivnom međunarodnom karijerom. U svojem je razvoju Orkestar prošao težak put. Osnivač Pavle Dešpalj te umjetnički voditelji Petar Vrbančić, Dragan Novak i maestro Ivan Repušić, neumornim trudom i radom realizirali su još u začetku jasno postavljen cilj: Zadru i Zadranima omogućiti koncerte i radost muziciranja u vlastitom gradu. Do danas je Zadarski komorni orkestar održao više od 150 koncerata. Repertoar koji njeguje obuhvaća djela od baroka, klasicizma i romantizma do suvremene glazbe. Orkestar je osobito sklon izvedbama djela hrvatskih skladatelja, a na repertoar redovito uvrštava i naručena djela suvremenih domaćih autora. Koncertni majstor Zadarskog komornog orkestra je priznati hrvatski violinist Marco Graziani, koji vodi Soliste i Gudački kvartet, manje skupine proizišle iz istoga glazbenog tijela.

Koncert je na programu 25.10.2025. u 18:00.

Ciklus OFF također donosi jedan intrigantan glazbeni naslov - Od Vangelisa do Morriconea – koji je na programu 30.10.2025. u 20:00. Ljubitelji filmske glazbe uživat će uz Dubrovački simfonijski orkestar, gudački sastav, pod vodstvom dirigenta Slobodana Begića.

Na programu su Karl Jenkins: Palladio, concerto grosso za gudače; Nino Rota: Tema iz filma Kum, obrada R.Longfield; James Horner: Glazba iz filma Titanik, obrada J. Kazik; John Barry: Bond... James Bond Medley, obrada R. Longfield; Henry Mancini: Salute to Mancini, obrada J. Kazik; Carlos Gardel: Tango iz filma Miris žene; John Williams: Tematska glazba iz filma Sjećanja jedne gejše, obrada T. Ricketts; Carlos Santana: Santana u koncertu; Ramin Djawadi: Igra prijestolja, obrada L. Moore; Vangelis: Kola vatrenih, obrada D. Bunoza; Klaus Badelt: Pirati s Kariba, obrada T. Ricketts; Ennio Morricone: Chi Mai, obrada D. Bunoza; Mikis Theodorakis: Grk Zorba ,obrada G. Fry i Aram Iljič Hačaturjan: Ples sablji, op. 50, iz baleta Gayane, obrada T. Ricketts.

Informacije o ulaznicama i popustima dostupne su na stranicama Hrvatskoga doma: https://hdsplit.hr/prodaja-ulaznica-i-popusti-2/.