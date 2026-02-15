Hrvatska je skočila na kladionicama za Eurosong

Nakon pobjede grupe Lelek na Dori, Hrvatska je blago napredovala na kladionicama za Eurosong. Jučer se nalazila na 20. mjestu, a trenutačno je 17., uz i dalje skromnih 2 posto šanse za pobjedu.

Na vrhu kladioničkih ljestvica trenutačno je Finska s 11 posto izgleda za pobjedu, dok je Izrael pao na drugo mjesto s 10 posto. Odmah iza njih je Švedska s 8 posto, a Grčka drži četvrto mjesto sa 7 posto šanse za osvajanje natjecanja. Peto mjesto zauzima Italija sa 6 posto.

Ukrajina je u međuvremenu pala na šesto mjesto.