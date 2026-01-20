Hrvatica razmišlja napustiti domovinu: "Ne odlazim zbog novca...". Njena poruka izazvala je brojne reakcije

Na internetskoj platformi Reddit osvanula je objava korisnice koja već neko vrijeme razmišlja o selidbi u inozemstvo – ne zbog novca, nego zbog osjećaja da joj je život u Hrvatskoj postao pretežak.

U poruci opisuje kako se "ovdje više jednostavno ne osjećam dobro" te da ima dojam da je "sve pomalo guši, mentalitet, svakodnevica i okruženje". Iako svjesna da "selidba sama po sebi ne rješava sve probleme", navodi da se sve češće pita "jesam li luda što mislim da bi mi negdje drugdje barem bilo malo lakše disati".

"Ljudi oko mene me uglavnom odgovaraju"

Autorica objave ističe i pritisak okoline, navodeći da je ljudi u njezinoj blizini "uglavnom odgovaraju" od odlaska. Dodaje i da takve poruke često dolaze od onih koji "nikad nisu živjeli vani", zbog čega želi čuti iskustva ljudi koji su stvarno prošli selidbu.

U objavi postavlja pitanja korisnicima koji su napustili Hrvatsku iz sličnih razloga: "Jeste li otišli iz sličnih razloga?" te "Jeste li se razočarali ili vam je selidba ipak imala smisla, čak i ako nije bila laka?"

Dodaje i da pokušava raščistiti vlastite dileme: "Pokušavam shvatiti imam li nerealna očekivanja ili ipak trebam slušati sebe."

Na kraju navodi i potencijalni smjer: "Za sada me Beč najviše privlači."