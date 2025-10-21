Hrvati u Njemačkoj uhićeni s dva kila amfetamina

Carinska uprava zaplijenila je dva kilograma amfetamina tijekom kontrole vozila na području nadzora autocesta kod Karlsruhea na autocesti A5 u smjeru sjevera. U večernjim satima 9. listopada 2025. carinski službenici zaustavili su švicarski osobni automobil u kojem su se nalazila tri hrvatska državljana u dobi od 26 do 39 godina. Tom prilikom pronađeno je i zaplijenjeno oko dva kilograma amfetamina, 2,9 grama marihuane, jedna tableta ecstasyja te uređaj za raspršivanje nadražujuće tvari. Amfetamin je bio skriven u prostoru za rezervni kotač vozila.

Osumnjičeni su uhićeni i protiv njih je pokrenut kazneni postupak. Trenutno se nalaze u istražnom zatvoru. Istraga je još uvijek u tijeku i vodi je Carinski istražni ured u Stuttgartu – ispostava Freiburg.

„Uhićenje počinitelja i zapljena opojnih droga značajan su uspjeh u borbi protiv kriminala povezanog s drogama“, izjavio je Pascal Griesbach, glasnogovornik Glavnog carinskog ureda Karlsruhe. „Ciljanim kontrolama nastojimo spriječiti ilegalnu trgovinu opojnim drogama i opasnim predmetima kako bismo osigurali sigurnost građanki i građana.“, stoji u zajedničkom priopćenju Državnog odvjetništva i Glavnog carinskog ureda u Karlsruheu, piše Fenix Magazin.