Horor u popularnom skijalištu: Jak vjetar srušio gondolu, svjedoci opisuju trenutke straha

Gondola se srušila u ponor u švicarskom skijalištu Titlis u srijedu ujutro nešto nakon 11 sati.

U nesreći je ozlijeđena najmanje jedna osoba, prema izvješćima nekoliko švicarskih medija.

U tijeku je spasilačka akcija u kojoj sudjeluju i dva helikoptera. Novinar portala 20 Minuten snimio je dramatičan video na kojem se vidi gondola kako se kotrlja niz brijeg te spasioce kako oživljavaju jednu osobu, prenosi Dnevnik.hr.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6 — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

Navodno je uzrok nesreće jak vjetar.

Žičara Titlis Xpress Trübsee-Stand trenutačno je zatvorena zbog jakog vjetra. Ima kapacitet od 2400 osoba na sat. Skijalište je najveće u središnjoj Švicarskoj s ukupno 82 kilometra staza.

Svjedok nesreće ispričao je kako se zamalo ukrcao na gondolu koja je pala u ponor. No, njegov je otac želio pričekati iduću te su se na žičaru ukrcali kasnije.

"Bilo je jako vjetrovito. Bilo nas je četvero u gondoli", ispričao je svjedok, koji je tijekom razgovora za 20 Minuten i dalje bio zaglavljen unutra.

"Treslo se, sajla je nakratko popustila, a onda je žičara stala", dodao je.

Švicarska policija najavila je izjavu za medije u 15 sati.