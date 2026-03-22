Horor na Kosovu: Bivši nogometaš upucao brata u genitalije i ubio ga zbog svađe oko nasljedstva?

Na Kosovu se u subotu dogodila obiteljska tragedija u kojoj je ubijen Faruk Isufi, a za ubojstvo je osumnjičen njegov brat Jetmir Isufi, bivši nogometaš i nekadašnji igrač prvoligaškog kluba Dukagjini.

Prema navodima kosovskih medija, do sukoba je došlo u obiteljskoj kući u selu Bokšić, a kao mogući povod spominju se imovinsko-pravni odnosi, odnosno spor oko kuće.

Kako prenose lokalni portali, Jetmir Isufi je tijekom svađe navodno pucao u brata, nanijevši mu teške ozljede u području zdjelice. Ozlijeđeni je hitno prevezen u zdravstvenu ustanovu u Klini, a potom i u bolnicu u Peći.

Unatoč naporima liječnika, Faruk Isufi je preminuo od zadobivenih ozljeda, potvrđeno je iz bolnice.

U međuvremenu se oglasilo i Osnovno tužiteljstvo u Peći, koje je potvrdilo da je osumnjičeni uhićen te mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

– Žrtva je prevezena u Regionalnu bolnicu u Peći radi medicinskog tretmana, ali je uslijed teških ozljeda preminula. Smrt je konstatirao dežurni liječnik – navodi se u priopćenju tužiteljstva.