Hoće li Splićani konačno dobiti novu liniju Prometa Split? Pejković: "Ne radi se više o logistici, već o političkoj odluci"

Je li konačno došlo vrijeme da Split dobije novu autobusnu liniju 19? Pitanje koje već dvije godine stoji bez odgovora ponovno je otvorio Denis Pejković iz Građanske inicijative Naprid Plokite naprid Siromašna.

Naime, linija 19, koju je predložilo kotarsko vijeće Kmana, planirana je i obećana još prije dvije godine, no do danas nije uvedena. Na posljednjoj sjednici splitskog Gradskog vijeća, direktor gradskog prijevoznika PROMET izvijestio je da tvrtka sada raspolaže dovoljnim brojem vozača i autobusa za otvaranje novih linija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stanovnici čekaju na volju Grada

Ako infrastruktura i kadrovi više nisu problem, postavlja se pitanje: što koči realizaciju linije 19? Nova bi ruta, uz Kman, značajno olakšala svakodnevni život stanovnicima Sućidra, Plokita, Splita 3, Blatina, Gripa i Bola. Jedino što, kako tvrde iz inicijative, nedostaje jest dobra volja gradske vlasti te izgradnja novog autobusnog stajališta kod Plave zgrade na Plokitama.

"Linija 19 bi povezala više kvartova i olakšala mobilnost stotinama građana. Ne radi se više o logistici, već o političkoj odluci", poručuju iz Građanske inicijative.

Politička odgovornost

Aktivisti podsjećaju i na važnu ulogu političkih predstavnika u cijeloj priči. Ističu kako bi dodatni poticaj mogao doći od novog predsjednika Nadzornog odbora PROMETA, koji je dugogodišnji bivši predsjednik kotara Sućidar. Također, u NO sjedi i aktualni predsjednik kotara Plokite.

"Ako im je zaista stalo do njihovih kotara i sugrađana, ovo je prilika da to i pokažu", naglašava Pejković.

Dvije godine nakon što je najavljena, linija 19 još uvijek nije dio splitskog javnog prijevoza. Dok PROMET tvrdi da ima sve potrebne uvjete, građani i inicijativa Naprid Plokite naprid Siromašna upozoravaju da se sada čeka samo na političku odluku i konkretne poteze gradske vlasti.