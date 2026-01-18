Hoće li i Hrvatska slati vojnike na Grenland? Evo što kažu iz hrvatske Vlade

Hrvatska neće slati vojnike na Grenland, potvrđeno je Večernjem listu iz Vlade - Nije stigao formalni poziv ni od Danske ni u okviru NATO saveza koji bi upućivao na potrebu slanja hrvatskih vojnika na Grenland. Hrvatska nije zasad razmatrala da bi slala vojnike, ali je solidarna s Danskom i podržava njezin teritorijalni suverenitet - pojašnjavaju. Ovdje možete pročitati više o prvoj reakciji Vlade RH na oštri stav američkog predsjednik Donalda Trumpa i prijetnju carinama.

Zadnjih dana na Grenland dolazi ili je već stigao ograničen broj europskih vojnika i vojnog osoblja. Prisutnost predvodi Danska kao država nadležna za obranu otoka. Riječ je o malim, precizno ograničenim kontingentima koje je Danska pozvala kako bi pokazala da pitanje Grenlanda nije bilateralno američko-dansko pitanje, nego dio šire europske sigurnosne arhitekture.

Njemačka i Francuska sudjeluju s ograničenim kontingentima, u dogovoru s danskom stranom. Njihova uloga temelji se na specijaliziranim sposobnostima, a ne na brojnosti snaga. Uz njih, na Grenland dolaze i pripadnici oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine i Nizozemske, čiji se angažman također odvija u koordinaciji s Danskom i uklapa u širi europski sigurnosni okvir.

Švedska i Norveška pak sudjeluju kroz postojeće oblike nordijske obrambene suradnje, u kojoj Danska ima središnju ulogu. Riječ je o regionalnom okviru, bez individualiziranih nacionalnih aranžmana. Zanimljivo - iz tog okvira iskače Slovenija, koja je potvrdila slanje dvaju vojnih časnika bez borbenog mandata. Njihova zadaća vezana je uz koordinacijske i planske aktivnosti. U svim slučajevima naglašava se da je prisutnost ograničena i privremena, bez uspostave novih baza ili trajnih vojnih kapaciteta.

U ovom trenutku takvo slanje ima prije svega političko i sigurnosno značenje - riječ je o vidljivoj, ali kontroliranoj prisutnosti kojom se potvrđuje da je Grenland dio europskog sigurnosnog prostora kroz Dansku, bez promjene postojećih obrambenih aranžmana. Male i specijalizirane postrojbe, kao i slanje časnika bez borbenog mandata, upućuju na to da je cilj signal stabilnosti, potpore i zajedničke odgovornosti u trenutku povećane političke napetosti oko statusa otoka.