Hillary Clinton optužila Trumpovu administraciju za zataškavanje u slučaju Epstein, traži potpunu objavu dokumenata

Hillary Clinton optužila je administraciju predsjednika Donalda Trumpa za "zataškavanje" u postupanju s dokumentima povezanim s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Neka objave dokumente. Odugovlače s tim", izjavila je bivša američka državna tajnica za BBC u Berlinu, gdje je sudjelovala na godišnjem Svjetskom forumu. Iz Bijele kuće su poručili kako su objavom dokumenata učinili "više za žrtve nego što su demokrati ikada učinili", prenosi Index.

Poziv na svjedočenje

Na pitanje treba li Andrew Mountbatten-Windsor, bivši britanski princ, svjedočiti pred kongresnim odborom, Clinton je odgovorila: "Smatram da bi svatko tko dobije poziv trebao i svjedočiti." Samo spominjanje u dokumentima ne podrazumijeva nikakvu krivnju, a Andrew je uvijek nijekao bilo kakve prijestupe.

Američko ministarstvo pravosuđa početkom ovog mjeseca objavilo je milijune novih dokumenata o Epsteinu, postupajući po zakonu koji je donio Kongres. Iz ministarstva sada tvrde da su objavili sve što se tražilo Zakonom o transparentnosti Epsteinovih dokumenata, no zakonodavci smatraju da to nije dovoljno.

Republikanski zastupnik Thomas Massie, jedan od autora zakona, zatražio je da se objave i interni dopisi o ranijim odlukama o tome hoće li se podići optužnice protiv Epsteina i njegovih suradnika. Epstein je preminuo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku 10. kolovoza 2019., gdje je bez jamčevine čekao suđenje pod optužbama za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja. To se dogodilo više od desetljeća nakon što je bio osuđen za podvođenje maloljetnica.

Clintonovi pred Kongresom

Bivši princ Andrew suočen je s pritiskom američkih dužnosnika i obitelji Virginije Giuffre, koja ga je tužila, da svjedoči o svojim vezama s Epsteinom. Andrew je dosljedno nijekao optužbe te je 2022. postigao izvansudsku nagodbu s Giuffre, koja nije uključivala priznanje odgovornosti. Giuffre je počinila samoubojstvo 2025. godine.

I Clintonovi bi se trebali pojaviti pred odborom. Bill Clinton svjedočit će 27. veljače, a Hillary Clinton dan ranije. Glasanje o optužbi protiv njih za nepoštivanje Kongresa odgođeno je nakon što su pristali svjedočiti. Bit će to prvi put da bivši američki predsjednik svjedoči pred kongresnim odborom još od Geralda Forda 1983. godine.

Bill Clinton, čije se ime više puta spominje u Epsteinovim dokumentima, poznavao je financijera, no tvrdi da je prekinuo kontakt s njim prije dva desetljeća. Ni Hillary ni Bill Clinton nisu optuženi od strane Epsteinovih žrtava, a oboje su nijekali da su znali za njegove zločine. Par je zatražio da njihovo saslušanje bude javno. "Pojavit ćemo se, no smatramo da bi bilo bolje da saslušanje bude javno", rekla je Hillary Clinton. "Samo želim da bude pošteno. Želim da se prema svima postupa jednako." Dodala je: "Mi nemamo što skrivati. Više smo puta pozivali na potpunu objavu tih dokumenata. Vjerujemo da je svjetlo najbolji dezinficijens."

Optužbe o odvraćanju pažnje

Bivša predsjednička kandidatkinja tvrdi da se nju i supruga koristi kako bi se skrenula pozornost s Trumpa. "Gledajte ovamo, sjajni predmet! Sad ćemo imati Clintonove, pa čak i Hillary Clinton, koja tog čovjeka nikad nije ni upoznala", izjavila je. Potvrdila je da je Ghislaine Maxwell, osuđenu Epsteinovu suradnicu, srela "u nekoliko navrata".

Trump, koji se u dokumentima spominje na tisuće puta, također dosljedno niječe bilo kakvu povezanost s Epsteinovim zločinima i tvrdi da je prekinuo kontakt s njim prije više desetljeća. Komentirajući izjave Hillary Clinton, Trump je za BBC rekao da nema što skrivati.

"Oslobođen sam krivnje. Nisam imao nikakve veze s Jeffreyjem Epsteinom. Krenuli su u to nadajući se da će nešto pronaći, a otkrili su upravo suprotno", rekao je. "Oni su upleteni. I to je njihov problem... Clinton i mnogi drugi demokrati su upleteni." Ministarstvo pravosuđa ranije je objavilo da neki dokumenti sadrže "neutemeljene i lažne" tvrdnje protiv Trumpa podnesene FBI-u neposredno prije izbora 2020. Iz Bijele kuće su priopćili: "Objavom tisuća stranica dokumenata i suradnjom sa zahtjevima Odbora za nadzor, Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su demokrati ikada učinili."