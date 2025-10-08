Healthtech Adria: Drugu godinu zaredom Split je bio centar tehnoloških inovacija u zdravstvu

Drugo izdanje Healthtech Adria konferencije, održalo se prošlog tjedna na Medicinskom fakultetu u Splitu. Dvodnevna konferencija u organizaciji NetHuba i Medicinskog fakulteta u Splitu ugostila je niz renomiranih zdravstvenih stručnjaka, tehnoloških inovatora te poduzetnika iz svijeta zdravstva i tehnologije.

Nakon prošlogodišnjeg izdanja koje je privuklo veliki broj stručne i zainteresirane javnosti, na konferenciji je ove godine sudjelovalo više od 300 posjetitelja iz Hrvatske, zemalja regije i Europe.

Ovogodišnji program obilovao je predavanjima i raspravama o aktualnim trendovima, izazovima i prilikama u području biofarmaceutike, medicinskih tehnologija i digitalnog zdravstva. Poseban fokus bio je na primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu, financiranju inovacija te sve značajnijoj ulozi pacijenata u razvoju novih rješenja.

Svečano otvorenje konferencije započelo je govorom nove dekanice Medicinskog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Renate Pecotić, koja je istaknula kako je domaćinstvo konferencije prilika da se znanost i inovacija susretnu na jednom mjestu. Naglasila je kako su na Fakultetu posvećeni razvoju znanosti koja čini stvarnu razliku te da su susreti poput ove konferencije primjer kako se cijeli zdravstveni sustav može unaprijediti.

- Ova konferencija ne stavlja samo naglasak na tehnologiju, već i na ljude koji donose stručnost, znatiželju i spremnost na suradnju, istaknula je prodekanica Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Katarina Vukojević, koja je naglasila da upravo kroz osobne susrete i neformalne razgovore često nastaju snažne ideje i trajna partnerstva.

Marko Mimica, osnivač NetHuba i jedan od organizatora konferencije, nije krio zadovoljstvo događajem iza kojeg stoje višemjesečne pripreme. U uvodnom obraćanju pozvao je sudionike da tijekom konferencije ostvare nova poznanstva i suradnje koje mogu potaknuti razvoj zdravstvenih inovacija.

Tijekom oba dana posjetitelji su mogli uživati u novim uvidima i najrecentnijim znanstvenim otkrićima kroz zanimljiva predavanja i panel diskusije. Poseban interes publike izazvale su teme o primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu, a naročito panel rasprava „Smarter Health: What’s Next for AI in Healthcare?“, na kojoj su sudjelovali Jayden Khakurel, Ivan Biliškov, Jovan Stevović i Anja Barešić.

Veliku pozornost privuklo je predavanje Tonyja Kypreosa, “Healthcare is the pinnacle of innovation – good news, you already have everything you need to reach it” te predavanje Admira Kulina, “Invest, don't imitate: The Balkans as the next epicenter of digital health”, koji su sudionicima približili način razmišljanja investitora i izazove ulaganja u inovacije u zdravstvu.

Drugi dan konferencije obilježio je NetHub Catalyst 2025 Demo dan, gdje su startup timovi imali priliku predstaviti svoje ideje pred stručnim žirijem koji se sastojao od predstavnika fondova rizičnog kapitala te poslovnih anđela u healthtech industriji. Nakon dinamičnih prezentacija i pitanja žirija, prvo mjesto osvojio je startup PeptiFlow, čiji je fokus na razvoju katetera s antimikrobnim peptidnim premazom kako bi se spriječile infekcije putem izravnog uništavanja bakterija ili kontroliranog oslobađanja peptida.

Drugo mjesto pripalo je startupu MicroCell koji razvija tehnologiju mikro gorivnih ćelija s potencijalom da zamijeni konvencionalne baterije u medicinskim uređajima. Treće mjesto osvojio je startup Serenity koji razvija digitalno tržište mentalnog zdravlja na kojem korisnici mogu jednostavno pronaći psihologe ili psihoterapeute te pristupiti digitalnoj terapiji na jednom mjestu. Njihove inovacijske dodatno su potvrdile snagu regionalne startup scene i potencijal zdravstvenih inovacija u budućnosti.

Organizacijski partneri konferencije su splitska PRo-kreativna agencija Vrh komunikacije, agencija za digitalni marketing SeekandHit, Hipermedia Plus te Sveučilište u Splitu.

Ukusne zalogaje za lunch break za oba dana osigurao je Mlinar, a svi sudionici na poklon su dobili proizvode Dietary Fiber za podršku zdravlju probavnog sustava splitske tvrtke MetaBelly te pakiranja Zorine masti, 100 % prirodne kreme prema tradicionalnoj recepturi Zore Čipčić.