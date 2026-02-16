Hathor Consort prvi put u Splitu: rijedak koncert renesansne glazbe u Hrvatskom do

Koncertni ciklus klasične glazbe u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu u Splitu donosi gostovanje ansambla Hathor Consort, jednog od najcjenjenijih europskih sastava specijaliziranih za ranu glazbu. Riječ je o ansamblu koji je međunarodnu prepoznatljivost stekao zahvaljujući iznimno promišljenim programima i profinjenim interpretacijama, a njihov dolazak predstavlja rijetku i dragocjenu priliku da splitska publika doživi zvukovni svijet renesanse u izvedbi vrhunskih umjetnika. Takvi pažljivo kurirani koncerti rane glazbe, osobito oni koji donose stilski zaokružene i dramaturški promišljene programe, iznimno su rijetki ne samo u Splitu nego i u širem regionalnom kontekstu.

Program In my inner heart of hearts, naslovljen parafrazom Shakespeareova Hamleta, vodi nas na putovanje osjećajima renesansne Engleske, njezinih pjesnika i glazbenika, njihove melankolije koja miješa onu stvarnu i onu izmišljenu, sve u želji da dopru do svog objekta pažnje, ali prije svega do dvora Glorijane, slavne engleske kraljice, ali i do što veće publike i popularnosti. Glazba elizabetinskog i jakobinskog doba ovdje se otkriva kao prostor susreta kazališta, dvora i građanske kulture, u kojem umjetnički izraz istodobno pripada intimnom i javnom, poetskom i društvenom iskustvu.

Od pastoralne vedrine do elegične refleksivnosti o prolaznosti i smrti, kroz niz ayreova, madrigala, masquea, balada i plesova, program rekonstruira zvukovni krajolik Shakespeareova vremena, u kojem se humanistička retorika, plesna živost i intimna lirika stapaju u jedinstveni umjetnički izraz. Ova glazba ne otkriva samo estetske ideale svoga vremena, nego i emocionalni svijet jedne kulture u kojoj su se melankolija, ljubav, kontemplacija i društvena reprezentacija oblikovali kroz profinjene glazbene forme.

Ansambl Hathor Consort osnovala je 2012. godine Romina Lischka, a programska koncepcija ansambla usmjerena je na izražajni zvučni svijet renesanse i baroka, pri čemu ta profinjena europska komorna tradicija čini temelj njihova umjetničkog identiteta. Koncerti Hathor Consorta postaju poetski prostori u kojima se isprepliću glazba, priča i imaginarij prošlih epoha, otkrivajući suvremenoj publici trajnu izražajnu snagu ove glazbe.

Gostovanje ansambla Hathor Consort u tom je smislu osobito značajno jer ovako koncipirani programi rane glazbe ostaju rijetkost u suvremenom koncertnom životu, osobito izvan velikih europskih središta. Renesansni repertoar, koji zahtijeva specijalizirane izvođače, povijesne instrumente i duboko razumijevanje stilskih i retoričkih načela epohe, rijetko se izvodi u ovako zaokruženom i umjetnički promišljenom obliku. Splitska publika ima stoga priliku doživjeti repertoar koji se rijetko pojavljuje na domaćim pozornicama, a čini jednu od temeljnih i neizostavnih sastavnica europske glazbene baštine.

Koncert će se održati 19. veljače 2026. u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split. Ulaznice za sve koncerte dostupne su putem službenih kanala, a sve informacije o kartama, pogodnostima i izvođačima možete pronaći na stranicama Hrvatski dom Split: https://hdsplit.hr/program/ . Ne propustite ovu rijetku priliku da uživo čujete profinjeni zvuk viole da gambe, uz harfu, udaraljke te vokalnu dionicu soprana.