Hajduk šalje Žapera na posudbu

Mihael Žaper (27), defenzivni vezni Hajduka, odlazi na posudbu u Lokomotivu na godinu dana, doznaje Index. Posao će biti realiziran idući tjedan, a većinu njegova ugovora trebao bi plaćati Hajduk. Hajduk želi Žaperu pružiti minutažu i tako ga oživjeti nakon velike stanke te u klubu smatraju da je ova posudba najbolji način da se to postigne.

Garcia: "Žaper ima nešto, ali nešto mu i nedostaje"

Ovako je jučer o Žaperovu statusu govorio trener Gonzalo Garcia: "Žaper radi dobro i ima dobar stav. Bio je ozlijeđen prije tjedan dana. Imamo u sredini veliku konkurenciju - Krovinović, Pajaziti, Sigur... Imamo igrače koji su dobri. Ta pozicija ima neke zahtjeve.

Želim dinamiku i konstantno kretanje. Žaper ima nešto, ali nešto mu i nedostaje. Možda neće igrati sad, ali može postati ključan igrač u budućnosti. Tako je znalo biti u nekim mojim momčadima. Žaper nije u lakoj situaciji, ali radi sve što mu kažemo."

Za Hajduk je zadnji put igrao prije godinu i pol

Na Poljud je došao u ljeto 2023. iz Osijeka. Zbog teške ozljede koljena te dugog oporavka nakon pauze, samo je 15 puta nastupio za Hajduk i postigao jedan gol. Posljednji put igrao je za Hajduk 17. veljače 2024.

Tada se teško ozlijedio u 15. minuti prvenstvene utakmice u Kranjčevićevoj protiv Rudeša te je teren napustio na nosilima i u suzama. Odmah se činilo kako je pretrpio ozljedu ligamenta i meniskusa, a detaljni pregled potvrdio je sumnje. Očekivalo se da se oporavi do ljeta te da bude spreman za prošlu sezonu.