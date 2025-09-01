Hajduk objavio: "Samo čvrsta igra, nema faula"

Hajduk i Rijeka u izuzetno zanimljivoj utakmici odigrali su 2:2 na Poljudu. Hajduk je tako prekinuo pobjednički niz u HNL-u.

Rijeka je dvaput vodila, a Hajduk se vraćao preko sjajnog i raspoloženog Rokasa Pukštasa. Nakon utakmice dosta se govorilo o suđenju i kriteriju glavnog suca Darija Bela. Hajduk je povodom toga objavio jasnu fotografiju uz zanimljiv opis: "Samo čvrsta igra, nema faula", čime su jasno dali do znanja što misle o kriteriju Darija Bela.

Pogledajte...