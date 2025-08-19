Hajduk je jako zainteresiran za igrača albanskog kluba koji ih je izbacio iz Europe?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon što je Dinamo City iz Tirane izbacio Hajduk u trećem pretkolu Konferencijske lige, afrički mediji pišu da bi jedan od najboljih igrača albanske momčadi mogao završiti na Poljudu. Riječ je o 20-godišnjem veznjaku Karambi Gassami iz Gambije.

Iako nije nastupio u prvoj utakmici u Splitu, Gassama je u uzvratu u Tirani ostavio vrlo dobar dojam do 70. minute, kada je zamijenjen. Prema procjeni Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost iznosi oko 260 tisuća eura.

Portal Footy Africa pod naslovom „Hrvatski div motri Karambu Gassamu“ navodi kako je Hajduk već službeno zatražio dodatne informacije o mogućnosti transfera. Interes Splićana, kako pišu, traje već neko vrijeme, a dvoboj protiv Dinamo Cityja samo je dodatno pojačao zanimanje.

Ipak, Gassama zasad ne razmišlja o odlasku. Njegov primarni cilj je da Dinamo City izbori plasman u skupine Konferencijske lige, a u slučaju uspjeha mogao bi ostati u Albaniji barem još jednu sezonu.