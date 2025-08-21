Hajduk i Uskok Klis udružuju snage: Mladi hajdukovci dobit će priliku za vrijedne seniorske minute u redovima kliškog kluba

Nogometni klub Uskok Klis i HNK Hajduk potpisali su ugovor o jednogodišnjoj suradnji, čime je potvrđena prirodna povezanost dvaju klubova koje veže i povijest i emocija.

Uskoci slave ove godine veliki 95. rođendan, po prvi će put nastupiti u SuperSport Drugoj ligi, a u tom pohodu uz sebe će imati podršku splitskog velikana.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Prema sporazumu, mladi hajdukovci dobit će priliku za vrijedne seniorske minute u redovima kliškog kluba. Na Klis su već stigla dvojica darovitih nogometaša iz Nigerije – desni bek Raymond Anthony i napadač Peter Nnaemeka Ugwuodo, obojica rođena 2006. godine. Radi se o igračima koji su prošle sezone nastupali za drugu momčad juniora Hajduka.

Oni će za Uskok igrati na dvojnu registraciju, što znači da će – prema potrebi – biti na raspolaganju i Hajduku. Time će istodobno stjecati prijeko potrebno iskustvo u seniorskom nogometu, ali i ostati u pogonu omladinske škole "bijelih".

Pod vodstvom novog trenera Saše Glavaša, "uskoci" će sutra premijerno nastupiti u Drugoj ligi, i to u Sigetu protiv Hrvatskog dragovoljca. Bit će to i početak nove epohe u povijesti kluba, epohe u kojoj je partnerstvo s Hajdukom prirodan i logičan korak.

Uskok i Hajduk nisu samo sportski povezani, nego su i dio istog navijačkog srca koje kuca od Klisa do Splita.