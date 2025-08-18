Hajduk bacio oko na Katu?

Iako je europska avantura završila brže nego što su navijači priželjkivali, Hajduk u domaćem prvenstvu nastavlja stopostotan niz. Nakon tri kola SuperSport HNL-a Bijeli imaju maksimalan učinak, a posljednja pobjeda stigla je protiv Slavena Belupa (3:0).

Trener Gonzalo Garcia i nakon te utakmice naglasio je da se u kadru traže pojačanja, posebno u veznom redu. Više je puta otvoreno govorio da momčadi nedostaje klasični defenzivni veznjak – „šestica“ koja može raditi u oba smjera. Upravo na toj poziciji Hajduk bi mogao potražiti novo ime.

Kata u fokusu

Kako javlja mađarski portal m4sport.hu, splitski klub pokazuje zanimanje za Mihálya Katu, 23-godišnjeg veznjaka MTK-a iz Budimpešte. „Slično stranim izvorima, saznali smo da je Hajduk zainteresiran za Katu, ali zasad još nema konkretnih poteza prema njegovom dovođenju“, piše portal.

Kata je standardni član reprezentacije i kapetan MTK-a, u kojem je ponikao i do sada odigrao 111 ligaških utakmica uz tri pogotka i jednu asistenciju. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na oko milijun eura.

Hajduk nije jedini u igri

Za mladog veznjaka interes su pokazali i belgijski Cercle Brugge, a ranije se povezivao s nizozemskim Go Ahead Eaglesima, španjolskim Alavesom te engleskim Portsmouthom. Kata je već odbio selidbu u Rusiju, što govori da pažljivo bira sljedeći korak u karijeri.