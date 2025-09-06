HAJDUČICE UPISALE POBJEDU PROTIV AKTUALNIH PRVAKINJA: Grebenar upisala hat-trick

Ekipa trenera Damira Matulovića u Zagrebu je slavila rezultatom 0:4, odnosno hat-trickom Grebenar koja je tresla mrežu u 3., 5. i 25. minuti, a konačni je rezultat postavila Čanjevac u 67. minuti.

U 3. je minuti Hajduk poveo nakon što je Grebenar iskoristila pogrešku u obrani domaćih. Samo dvije minute kasnije opet je zatresla mrežu, Prskalo je ubacila iz auta, a strijelkinja Grebenar iz prve savršenim udarcem pogodila suprotne rašlje, a hat-trick je postigla u 26. minuti kada je vrhom kopačke skrenula idealan centaršut Živković u mrežu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Rezultatski je kraj postavila Čanjevac u 67. minuti. Vanjak je poslala dugu loptu, obrana je domaćih pogriješila, pa je Čanjevac imala dovoljno vremena da neometano uđe u šesnaesterac i loptu plasira u desne rašlje za konačnih 0:4.

Hajdučice su ovom pobjedom zadržale stopostotni učinak, a idući vikend igraju gradski derbi protiv Splita na Poljudu.