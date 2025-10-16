Guler otkrio da je Modrića zvao "Luka Abi" na prvom treningu: "Nisam ga mogao samo zvati ‘Luka’. To mi nije dolazilo u obzir"

Jedan od najvećih talenata europskog nogometa, Arda Güler, prisjetio se trenutka kad je upoznao svog idola – Luku Modrića.

Kad je 2023. godine stigao u Real Madrid, mladi Turčin znao je da ga čeka velika prilagodba, ali nije očekivao da će rame uz rame trenirati s čovjekom kojeg je godinama gledao kao uzora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Odrastao sam uz Modrića. Njegovo kretanje, kontrola igre, sve je bilo fascinantno. Uvijek sam sanjao da zaigram s njim,” rekao je Güler za L’Équipe.

“Luka Abi” – znak poštovanja

Svoj prvi trening s Lukom nikad neće zaboraviti.

“Tijekom prvog treninga zvao sam ga Luka Abi. Kod nas u Turskoj od malih nogu učimo da se starijima obraća s poštovanjem. Nisam ga mogao samo zvati ‘Luka’. To mi nije dolazilo u obzir.”

"Abi" je turski izraz za "starijeg brata", koji se koristi kao znak najvećeg poštovanja. Taj mali detalj otkriva koliko Modrić znači i mlađim igračima – ne samo kao nogometaš, već kao autoritet, lider i čovjek.

Kraj jedne ere, početak nove

Na kraju prošle sezone, Modrić je zatvorio čudesno poglavlje svoje karijere u Real Madridu – nakon 13 sezona, pet Liga prvaka i nebrojenih trenutaka čarolije na terenu.

Danas, s 40 godina, predvodi Milan kao kapetan, dok istovremeno nastavlja biti inspiracija generacijama koje dolaze – poput Arde Gülera, piše gol.hr.