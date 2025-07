"GRIPE NISU NITI ĆE BITI 'DRUGORAZEDNI' KVART!" Oglasili se iz GK Gripe, evo što poručuju

Nakon što je pokretač inicijative Naprid Plokite naprid Siromašna poručio kako su Plokite, Kman, Kocunar i Gripe postali drugorazredni kvartovi dok se drugdje grade garaže i pazarići, oglasili su se iz Gradskog kotara Gripe.

Poručuju kako Gripe nisu drugorazredni kvart.

Objavu GK Gripe prenosimo u cijelosti.

GRIPE NISU NITI ĆE BITI "DRUGORAZEDNI" KVART!

Kao vijeće GK Gripe obvezni smo reagirati na navode i tvrdnje gospodina Pejkovića u kojima se Gripe apostrofiraju kao jedan od kvartova koji su "drugorazedni" odnosno manje vrijedni od nekih drugih kvartova koji se spominju u članku, prvenstveno što se tiče broja parkirnih mjesta odnosno gradnje garaža.

Mišljenja smo kako se na području kotara radi maksimalno moguće kako bi se obnovila infrastruktura koja već postoji a što se tiče gradnji garaža na području Gripa, svjesni smo prostornih ograničenja što je osnovni preduvjet da bi se makar i razmišljalo o gradnji. No, unatoč svim izazovima, na sastanku sa zamjenicom gradonačelnika koji se nedavno održao kao vijeće dali smo određene prijedloge no dok ne vidimo koliko je moguće ostvariti radije ne izlazimo u javnost.

No to nipošto ne znači da su Gripe "drugorazredni" kvart a potrebe naših sugrađana manje bitne. Veselimo se svakoj novoj garaži u gradu jer to posljedično dovodi do manjeg pritiska vozila i na naš kotar.

Uvjereni smo kako će se nastaviti tražiti rješenja i od strane gradonačelnika, gospodina Šute i njegovog tima kao što se tražilo rješenje i za vrijene bivše administracije u Banovini (prijedlog o gradnji garaže od 220 mjesta u Osječkoj ulici iako nama taj prijedlog nije bio rješenje koje bi barem dijelom zadovoljilo potrebe naših sugrađana).

U međuvremenu, svi se moramo strpiti i koristiti ono što imamo na raspolaganju.

Vjerujemo da će se i na Plokitama pronaći prikladno rješenje a nama prepustite da vodimo računa o potrebana građana Gripe.