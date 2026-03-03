Gradska knjižnica Solin najavljuje dvije književne večeri: Poezija i roman u Teatrinu

Gradska knjižnica Solin ovog tjedna organizira dva književna predstavljanja u Teatrinu GK Solin, oba s početkom u 19 sati i uz slobodan ulaz.

Četvrtak: Predstavljanje romana "Usnuli anđeli"

U četvrtak, 5. ožujka, publika će imati priliku upoznati roman "Usnuli anđeli" autora Ante Tešije. Knjigu će predstaviti autor uz moderiranje Vesne Žižić, a glazbeni gost večeri je pijanist Marin Limić. Autor uoči predstavljanja poručuje kako mu je, kao i svakom piscu, najvažnije da se djela čitaju te poziva publiku na druženje i razgovor o razlozima i motivima koji stoje iza novog romana.

Petak: Poezija "30 dana s Gospom Žalosnom"

Dan kasnije, u petak 6. ožujka, na rasporedu je predstavljanje zbirke poezije "30 dana s Gospom Žalosnom" autorice Vesele Dujmić. Zbirku će, uz autoricu, predstaviti prof. dr. sc. don Mladen Parlov i Marija Grgić, prof., dok će glazbeni dio večeri upotpuniti Adriana Kosor i Tea Reić. Prema riječima predstavljača, zbirka čitatelja vodi kroz tematski okvir Marijine žalosti i duhovne refleksije, naglašavajući put od patnje prema obnovi radosti vjere.

Obje večeri održavaju se u Teatrinu GK Solin, s početkom u 19 sati, a ulaz je slobodan. Organizatori pozivaju građane i ljubitelje književnosti da se pridruže predstavljanjima i susretima s autorima.