Gradonačelnik Opuzena oženio pročelnicu

Proteklog vikenda u Opuzenu su se vjenčali nezavisni gradonačelnik Ivan Mataga i njegova partnerica Magdalena Krvavac, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena. Par se vjenčao pred matičarem, a najavili su i crkveno vjenčanje.

Vjenčanje objavio gradonačelnik

Vijest o vjenčanju objavio je sam gradonačelnik na svom Facebook profilu, opisujući ceremoniju kao prvi korak prema sakramentu ženidbe.

"Danas smo Magdalena i ja, uz prisustvo kumova Ivane i Tonija, sklopili građanski brak pred matičarem. To je prvi korak prema crkvenom vjenčanju, odnosno sakramentu ženidbe kao savezu ljubavi i vjernosti dvoje krštenih ljudi pred Bogom", napisao je Mataga.

Imenovanje bez sukoba interesa

Magdalena Krvavac je prije imenovanja na mjesto pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela bila direktorica gradske Turističke zajednice.

Prije nego što je imenovana pročelnicom, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo je da nema prepreka za njezino imenovanje, iako je bila partnerica gradonačelnika Matage. Povjerenstvo je svoju odluku donijelo nakon provedenog javnog natječaja na kojem je Krvavac bila jedina kandidatkinja, piše Index.