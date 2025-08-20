Grad Split sazvao tematsku sjednicu o zaštiti zdravlja građana zbog aktivnosti Brodosplita

Gradsko vijeće Grada Splita održat će tematsku sjednicu posvećenu zaštiti zdravlja građana zbog aktivnosti Brodosplita. Sjednica je zakazana za 3. rujna (srijeda) u 9 sati, u zgradi Grada Splita na adresi Branimirova obala 17/II.

Pod nazivom "Zaštita zdravlja građana grada Splita zbog aktivnosti Brodosplita", ovo će biti četvrta sjednica splitskog Gradskog vijeća, a najavljena je zbog sve učestalijih zabrinutosti javnosti vezanih uz potencijalne zdravstvene rizike koje donose radovi u škveru.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Dnevni red sjednice

Prema najavi iz Gradske uprave, vijećnici će raspravljati o nekoliko ključnih točaka:

izvješće o mirovanju vijećničkog mandata Marija Popovića i početku mandata njegove zamjene Lovre Meštrovića,

zdravstveni rizici izvođenja radova skidanja azbestnih ploča s brodova Moby Drea i Brodosplit 3,

rasprava o budućnosti i poslovanju Brodosplita,

donošenje zaključaka.

Pitanje azbesta u fokusu

Posebna pozornost bit će posvećena mogućim posljedicama po zdravlje građana zbog skidanja azbestnih ploča, što je u javnosti izazvalo zabrinutost i niz reakcija. U svakom slučaju, trebalo bi se raspraviti koliki je stvarni rizik za građane te koje se mjere zaštite mogu i moraju poduzeti.

S obzirom na važnost teme i činjenicu da se radi o potencijalnom ugrožavanju zdravlja tisuća Splićana, očekuje se velika zainteresiranost javnosti, a rasprava bi mogla donijeti i konkretne odluke o budućim postupanjima Grada prema Brodosplitu.