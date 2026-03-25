Grad Split raspisao Javni natječaj za udruge iz područja socijalne skrbi, zdravstva i demografije u 2026. godini

Grad Split, putem Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju, raspisao je Javni natječaj za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije za 2026. godinu.

Cilj natječaja je financiranje projekata koji doprinose poboljšanju kvalitete života građana, zaštiti i očuvanju zdravlja svih dobnih skupina te razvoju socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici.

Za provedbu natječaja osigurano je ukupno 190.000 eura, a pojedina udruga može ostvariti potporu u iznosu od 2.000 do 10.000 eura.

Sredstva će se dodjeljivati za projekte u sljedećim prioritetnim područjima:

socijalna skrb i zdravstvena zaštita djece i mladih,

socijalna skrb, zdravstvena zaštita i mentalna podrška pojedinca i obitelji,

socijalna skrb i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi,

sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti,

sprječavanje i suzbijanje ovisnosti.

Natječaj obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na podršku djeci i mladima, jačanje obitelji, brigu o starijim osobama, očuvanje mentalnog zdravlja, promicanje zdravih stilova života te prevenciju nasilja, kroničnih bolesti i ovisnosti.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge koje djeluju najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj, imaju uredno ispunjene obveze prema Gradu Splitu i drugim javnim davateljima sredstava te su programski usmjerene na jedno od prioritetnih područja.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na adresu pisarnica@split.hr, a natječaj je otvoren od 25. ožujka 2026. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. travnja 2026. godine.

Svi potrebni obrasci i upute za prijavitelje dostupni na službenoj internetskoj stranici Grada Splita.