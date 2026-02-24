Grad Kaštela podijelio stipendije učenicima i studentima. Ivanović: "Vi ste svijetla budućnost našeg grada"

Danas su u Gradskoj vijećnici u Kaštelima potpisani ugovori za stipendiste Grada Kaštela. Samom potpisivanju, osim učenika i studenata, nazočio je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i pročelnica Upravnog odjela Antonia Kljaić. Prije samog potpisivanja Ivanović je pohvalio učenike i studente te istaknuo kako Grad uvijek podržava mlade.

- Mladi su naša nada i ponos našeg grada. Grad Kaštela je ponosan na sve ove mlade ljudi koji svojim znanjem utiru put prema boljoj budućnosti. Od prošle godine uveli smo jednu novinu, a to je stipendija za kategorizirane sportaše. Nažalost, javile su nam se samo tri osobe, pa vjerujemo kako će iduće godine biti više njih. Ovim putem čestitam svim našim učenicima i studentima - kazao je Ivanović.

Stipendiju ove godine dobiva 190 kaštelanskih učenika i studenata, a iznos mjesečne stipendije je 90 eura, odnosno 160 eura.

- Stipendijama na neki način želimo roditeljima olakšati financiranje njihovih učenika i studenata jer vjerujemo kako ovakav iznos u današnjim vremenima jako dobro dođe - zaključio je Ivanović.

Niko Vujević koji ide u prvi razred Elektrotehničke škole kaže kako će mu iznos dobro doći kao džeparac ali i za svojevrsnu štednju.