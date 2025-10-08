Gotovo svi srčani i moždani udari povezani s četiri glavna faktora rizika

Nova opsežna međunarodna studija otkriva da srčani i moždani udari gotovo nikada ne nastupaju “iz vedra neba”. Analiza zdravstvenih podataka više od devet milijuna odraslih osoba iz Južne Koreje i Sjedinjenih Država pokazala je da gotovo svaka osoba koja je doživjela ozbiljan kardiovaskularni događaj prethodno imala barem jedan od četiri poznata faktora rizika.

Riječ je o visokom krvnom tlaku, povišenom kolesterolu, visokoj razini šećera u krvi i pušenju – bilo aktivnom ili bivšem. Prema rezultatima, čak 99 posto zabilježenih srčanih i moždanih udara bilo je povezano s barem jednim od tih čimbenika.

Zanimljivo, i u skupini žena mlađih od 60 godina, koja se inače smatra najmanje rizičnom, više od 95 posto slučajeva imalo je barem jedan prisutan čimbenik rizika.

Visoki tlak – najopasniji tihi ubojica

Od svih analiziranih uzroka, hipertenzija se pokazala najčešćim. U obje zemlje uključenima u istraživanje, više od 93 posto oboljelih od srčanog udara, moždanog udara ili zatajenja srca ranije je imalo problema s povišenim tlakom. Stručnjaci zato upozoravaju da pravodobna kontrola krvnog tlaka može biti najvažniji korak u sprječavanju najtežih posljedica.

Prevencija je ključ

„Ova studija vrlo jasno pokazuje da gotovo svi teški kardiovaskularni događaji nastaju kod ljudi koji su već bili izloženi jednom ili više poznatih čimbenika rizika“, izjavio je kardiolog Philip Greenland sa Sveučilišta Northwestern.

Prema njegovim riječima, ključno je usmjeriti napore na kontrolu promjenjivih rizika, umjesto na traženje „skrivenih“ uzroka koji su teško prepoznatljivi ili neizlječivi.

Autori ističu da rezultati dovode u pitanje tvrdnje o porastu “neočekivanih” srčanih i moždanih udara kod osoba bez poznatih rizika. Smatraju da su ranija istraživanja možda zanemarila blaže oblike povišenog tlaka, kolesterola ili šećera koji nisu dosegnuli dijagnostički prag.

U pratećem osvrtu, kardiologinja Neha Pagidipati sa Sveučilišta Duke naglašava da studija potvrđuje koliko je važno pravodobno djelovati.

“Možemo – i moramo – bolje”, poručila je.

Istraživanje je objavljeno u prestižnom časopisu Journal of the American College of Cardiology.