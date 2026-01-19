Gotovina osnovao firmu

Umirovljeni general Ante Gotovina ponovno se aktivirao u poslovnom svijetu, doznaje 24sata. Tijekom listopada prošle godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu osnovana je tvrtka Cro tuna d.o.o., koja predstavlja njegov najnoviji poduzetnički pothvat, u skladu s njegovim dugogodišnjim interesom za ribarstvo i industriju prerade ribe.

Novo poduzeće ima sjedište u Gundulićevoj ulici u središtu Zagreba, a registrirano je za djelatnosti vezane uz preradu i konzerviranje ribe, rakova i mekušaca. Takav opis djelatnosti dodatno potvrđuje kontinuitet Gotovinina angažmana u sektoru tune i šireg ribarskog poslovanja.

Prema podacima iz sudskog registra, Ante Gotovina u tvrtki obnaša dužnost prokurista. Tu funkciju dijeli s još dvojicom poslovnih partnera, Diegom Ljubom Miletichom Abadiejem i Diegom Vjekoslavom Miletićem. Temeljni kapital novoosnovane tvrtke iznosi 100 tisuća eura.