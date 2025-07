Gospić proslavio Dan grada i otkrio program za ljeto iz snova u srcu Like!

Znate li da je Gospić teritorijalno najveći grad u Hrvatskoj i u Europi? Prostire se na čak 967 kvadratnih kilometara, što ga čini većim od metropola poput Pariza, Berlina, Madrida, pa čak i Barcelone. Iako je broj stanovnika nešto manji, ovaj lički grad središte je Ličko-senjske županije i poznat je po svojoj bogatoj povijesti, prirodnim ljepotama i raznovrsnoj turističkoj ponudi.

''Program Tesla Power of Lights, koji je označio početak srpnja u Gospiću, samo je dio cjelomjesečnih događanja u našem gradu, najvećem gradu u Europi, koja će jednako privlačna biti i onima koji su Liku odabrali za ljetni odmor, onima koji njome samo prolaze, a naravno i onima koji u njoj žive. Ljeto u Gospiću je ispunjeno kazališnim predstavama, koncertima, dječjim i sportskim događanjima, a u ovom mjesecu slavimo i Dan grada Gospića. I tada se Gospić pretvara u pravu turističku destinaciju, gdje posjetitelji i građani mogu uživati u raznolikom programu. Najavljuju se i manifestacije poput Cro Race Croatia, Jesen u Lici, kao i pripreme za Advent. Ako ste od onih koji traže više od odmora - mir, autentičnost, prirodu, lokalne okuse i doživljaje, tada je naš grad Gospić stvoren baš za vas. Bez redova i gužvi, ovaj dio Hrvatske nudi ljepotu koja nam je bliže nego što mislimo" - poručuje gradonačelnik Gospića, mr. Darko Milinović, dr.med a mi vam donosimo pregled najzanimljivijih mjesta koje ne smijete propustiti kad ste u srcu Like!

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu

Nezaobilazna destinacija je Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu, rodnom mjestu velikog izumitelja. Centar obuhvaća Teslinu rodnu kuću, repliku njegovog laboratorija, multimedijalne i interaktivne izložbe koje prikazuju njegov život i izume. Upravo na ovom mjestu možete čuti zanimljivosti iz rođenja ovog genija, rođenog u noći s 9.na 10. srpnja 1856. godine tijekom velike grmljavinske oluje, zbog čega ga je primalja nazvala “djetetom munja”. Njegova majka, međutim, rekla je: “Ne! On će biti dijete svjetlosti!” Saznat ćete i da je Tesla bio iznimno duhovit, govorio je osam jezika i imao fotografsko pamćenje. Bio je poznat po neobičnim navikama, poput odbijanja razgovora sa ženama koje nose bisere i korištenja čak 18 salveta za čišćenje pribora za jelo. Osim što je izumio višefazni sustav izmjenične struje, Teslina vizija uključivala je i predviđanja poput pametnih telefona i bežične komunikacije, što je bilo daleko ispred njegova vremena. Tijekom proslave centar je bio otvoren za besplatan posjet, a održani su i okrugli stolovi o Teslinim doprinosima, uključujući obnovljive izvore energije.

Outdoor avanture u Gospiću-raj za ljubitelje prirode i adrenalina

Gospić i njegova okolica nude širok spektar outdoor aktivnosti koje privlače kako obitelji, tako i zaljubljenike u prirodu i adrenalinske sportove. Evo što svakako posjetiti!

Rizvan City - adrenalinski raj u netaknutoj prirodi Like, s divnim kampom, poznat je po najvećoj ljuljački u Hrvatskoj, a osim toga nudi i zipline, paintball, quad i jeep safari, rafting te escape room. Ovaj adrenalinski park idealno je mjesto za obiteljsku zabavu i avanture u prirodi.

Adrenalinski park Likos - od strogog centra Gospića udaljen pet minuta vožnjom automobilom, nudi spektakularni zipline preko rijeke Novčice i adrenalinski katapult, uz brojne prepreke i igre za sve uzraste.

Za ljubitelje planinarenja i biciklizma, okolni Velebit i Park prirode Velebit pružaju brojne staze s prekrasnim pogledima i netaknutom prirodom.

Rijeke Like i Novčice idealne su za ribolov i kajakarenje, pružajući miran i aktivan odmor u prirodi. U ljetnim mjesecima možete potražiti osvježenje u ovim rijekama. Raspitajte se kod domaćih gdje su najbolje riječne plaže.

Lička kuhinja - autentični okusi Like

Lička kuhinja poznata je po jednostavnosti, ali i bogatstvu okusa koji odražavaju život u planinskom području s hladnim zimama i kratkim ljetima. Tradicionalna jela Like temelje se na jednostavnim, ali kvalitetnim sastojcima iz prirode i domaćeg uzgoja, a danas predstavljaju pravi gastronomski užitak.

Kad ste u Gospiću, ovo je gastro preporuka:

Konoba Čemu priša - poznata je po peki - ličkoj teletini i janjetini, ali i tome da morate najaviti svoj dolazak. U centru Gospića nalazi se restoran Maki, jedno od najpoznatijih i najcjenjenijih mjesta za uživanje u tradicionalnoj ličkoj kuhinji. S više od 50 godina tradicije, Maki je izrastao iz male konobe u veliki restoran koji može primiti oko 300 gostiju, a poznat je po autentičnim ličkim specijalitetima poput janjeće kalje, gulaša od ličke buše (autohtone pasmine goveda), ličkim odreskom, teletinom te jelima od divljači i pastrve s lokalnih izvora. U gastro turi Gospićem ne smijete propustiti destileriju Pavelić. Smještena u Gospiću (adresa Mušaluk 32), poznata je po dugogodišnjoj tradiciji proizvodnje vrhunskih rakija i likera, koje proizvode na potpuno prirodan i tradicionalan način. Ova obiteljska destilerija njeguje kvalitetu i autentičnost, koristeći najbolje domaće sirovine iz Like za stvaranje proizvoda koji su prepoznatljivi po bogatom okusu i čistoj aromi.

Gospić mjesto gdje ćete se dobro naspavati!

Grad Gospić, poznat kao najveći grad u Europi po površini, trenutno raspolaže s 224 smještajna objekta i oko 1457 kreveta. Ovaj značajan broj smještajnih kapaciteta kontinuirano raste, što prati i povećanje kvalitete smještaja, a među objektima dominira privatni smještaj u domaćinstvima visoke kategorizacije. U ponudi su i hoteli, pansiona, kuće za odmor te kampovi, što čini destinaciju prilagođenom različitim vrstama turista. Ono što je zanimljivo je činjenica da je upravo Gospić destinacija 'prvi red do mora' što znači da nakon što dobro napunite baterije i naspavate se u potpunosti samo vas pola sata vožnje automobilom dijeli do morske obale. Zar to nije još jedan dodatni razlog zašto Gospić kao destinaciju odbrati ovog ljeta?!