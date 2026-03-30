Gori jedna od najvećih ruskih tvornica

U noći na ponedjeljak u ruskom gradu Toljatiju odjeknulo je pet eksplozija. Glavni cilj napada bila je velika kemijska tvornica KuibyshevAzot, potvrdili su ruski Telegram kanali.

Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju gust tamnosivi dim koji se uzdiže iznad područja tvornice. Vjerojatno je nakon udara izbilo nekoliko požara, prenosi Kyiv Post.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fjodoriščev potvrdio je napad dronom na industrijski objekt u Toljatiju, ali nije otkrio detalje o šteti, samo da nije bilo žrtava.

Drones reportedly struck the KuibyshevAzot chemical plant in Tolyatti, Russia's Samara region. There are also reports that a metallurgical plant in temporarily occupied Alchevsk, Luhansk region, may have been attacked. pic.twitter.com/9DNTVKHr1H — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 30, 2026

Riječ je o jednoj od najvećih ruskih tvornica za dušična gnojiva. Proizvodi amonijak, ureu, amonijev nitrat, kaprolaktam za najlon te druge kemikalije koje se koriste u poljoprivredi, automobilskoj i tekstilnoj industriji.

Ovo je već drugi napad na istu tvornicu u kratkom razdoblju, prenosi N1.

Ukrajinski mediji javljaju da su dronovi napali i metaluršku tvornicu u okupiranom Alčevsku u Luhanskoj oblasti. Prema ruskim Telegram kanalima, ruska protuzračna obrana u Alčevsku nije ni pokušala oboriti dronove.

U toj se tvornici proizvode oklopni čelik za vojna vozila i čahure za topničke granate.

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je protuzračna obrana tijekom noći oborila 102 ukrajinska drona iznad više regija.