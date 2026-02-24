Gojak se pohvalio novim iskorakom: Projekt Centra za starije ulazi u fazu projektiranja

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potpisao je odluku o odabiru ponude za izradu projektno-tehničke dokumentacije i uslugu projektnog nadzora za projekt Centra za starije na Pazdigradu.

Kako je na Facebooku objavio gradski vijećnik HDZ-a Josip Gojak, kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Studio Nexar iz Ivanca, u vrijednosti od 180.000 eura bez PDV-a.

Gradnja Centra za starije predviđena je na zemljištu površine oko 7.000 četvornih metara, koje je u vlasništvu tvrtke Parkovi i nasadi. Budući centar obuhvaćat će dom za starije osobe, dnevne i poludnevne boravke te uslugu dostave toplih obroka i lijekova korisnicima u njihove domove.

Prema navodima iz objave, lokacija je usklađena s važećim prostorno-planskim uvjetima, što znači da nema administrativnih prepreka za realizaciju projekta. Procjenjuje se da će centar moći zadovoljiti potrebe oko 400 korisnika.

Dio sredstava za realizaciju projekta planira se osigurati putem Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi, kroz fondove Europske unije.

Gojak navodi kako je riječ o projektu koji je u kratkom roku od predizbornog obećanja došao do faze projektiranja. Podsjetio je i na zaključak Gradskog vijeća o pokretanju postupka prijenosa vlasništva Hotela Zagreb u korist Grada Splita, u svrhu uspostave doma za starije osobe, kao i na pozitivan odgovor Vlade Republike Hrvatske na tu inicijativu.

Istaknuo je kako se u narednom razdoblju očekuju značajnije investicije u sustav skrbi za starije osobe.