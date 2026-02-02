Glavni zagrebački trg pun je građana. Ori se 'Zovi, samo zovi'

S glavnog zagrebačkog trga javila se i novinarka Nove TV, Sara Duvnjak. Kaže, oni najhrabriji i najuporniji su među prvim redovima od 14 sati.

"Slažu se još posljednje stvari na pozornici. Ljudi koji su se već okupili rekli su da im nije hladno i da im nije problem čekati", ispričala je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uskoro se na pozornici očekuju i voditeljice koje će najaviti program. Ako sve bude po planu, oko 18 sati kreću svirati Zaprešić Boys, nakon njih Hrvatske ruže, a onda i rukometaši. Nakon toga ponovno slijede Hrvatske ruže pa i sam Marko Perković Thompson.

"Za sve koji još nisu došli, ali planiraju doći, jedan savjet. Dobro se obucite, naoružajte sa strpljenjem jer kroz nešto više od sat vremena glavni zagrebački trg bit će, pretpostavlja se, dupkom pun", poručila je Duvnjak.

Stotine građana u popodnevim satima ispunile su zagrebački glavni trg. Vijore se brojne hrvatske zastave, a počelo se i pjevati - Trgom bana Jelačića ori se "Zovi, samo zovi".