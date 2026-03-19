Gdje je zapelo s radovima na Širini? Ministar Butković otkrio koji je sljedeći korak

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je danas u Splitu gdje je potpisao važan ugovor za stanovnike Tugara. Tom prigodom kazao je što je s ostalim radovima na splitskom području.

"Na ovom području provodimo velike infrastrukturne projekte, nedavno smo sve obišli. Sve skupa ide dobro, ali ima i projekata na kojima imamo određenih problema, prije svega mislim na projekt Širine. Drugi projekti idu vrlo dobro. Tunel Kozjak će biti probijen vrlo brzo i to ćemo obilježiti. Također, dionica na području Splita, odnosno TTTS-a, napreduje dobro. Za nastavak prema Dugom Ratu i Omišu osigurana su sredstva, a prema planu Hrvatskih cesta, za centralnu dionicu prema Podstrani bit ćemo dokumentacijski spremni do kraja godine. Sve skupa ima dobru dinamiku.

Što se tiče projekta Širine, Hrvatske ceste su prije otprilike tri tjedna obišle gradilište i situacija nije zadovoljavajuća. Sljedeći tjedan donijet će konačnu odluku. Još se čeka određena dokumentacija od izvođača radova, a sljedeći tjedan će biti donesena odluka. Pitanje je hoće li se ići u raskid ugovora ili će izvođač ostati. U svakom slučaju, ovakvom dinamikom i tempom radova projekt se neće skoro završiti", kazao je Butković.

Kaže da je riječ o ključnom projektu za rasterećenje gužvi na ovom dijelu ulaza u grad.

"Ne bih sada iznosio najgore varijante. Imali smo sličnu situaciju ranije, 2017. godine na Čiovu, kada izvođač nije mogao dovršiti radove pa je ugovor raskinut. Nakon toga, kroz novi natječaj, projekt je relativno brzo završen. I dalje sam optimist, važno je donijeti konačnu odluku. Hrvatske ceste će, uvjeren sam, donijeti najbolju odluku za građane, ali ne bih sada spekulirao s rokovima jer je to nezahvalno", kazao je Butković.