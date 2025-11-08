Gastro priča puna okusa i ritma: Štorije o’ spize i vina oduševile posjetitelje Peškarije i Obrova

Večeras su na splitskoj Peškariji i Obrovu održane “Štorije o’ spize i vina”, događanje koje je i ove godine spojilo ljubitelje dobre hrane, vina i dalmatinskog ugođaja. Program se održavalo 7. i 8. studenoga od 18 do 21 sat, a večeras je privukao brojne posjetitelje željne autentičnih okusa i opuštene atmosfere.

U jedinstvenom ambijentu Peškarije domaći vinari, uljari i OPG-ovi predstavili su svoja vina, pršut, sir, soparnik, likere i druge lokalne proizvode, uz degustacije i prodaju po festivalskim cijenama.

U suradnji s učenicima i nastavnicima Turističko-ugostiteljske škole Split, kuhari su pripremali riblje specijalitete, dok je sve bilo popraćeno zabavnim glazbenim programom. Posebnu vrijednost događaju dala je humanitarna nota – prihod će biti doniran Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Splitu, uz podršku sponzora, tvrtke Centaurus iz Solina.

Istovremeno, na Obrovu su obližnji restorani ponudili tematske menije i mlada vina po promotivnim cijenama, povodom nadolazećeg Martinja. Više od 40 etiketa mladih hrvatskih vina te kreativna jela iz restorana Corto Maltese i SIP27 upotpunila su večer uz funk ritmove DJ Yurija, stvarajući pravi gradski gastro-festival.