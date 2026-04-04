Dvojac pišao po partizanskom spomeniku i sve objavio na Facebooku

Davor (36) proglašen je krivim i osuđen jer je urinirao po partizanskom spomeniku Palim borcima NOB-a.

To je očito bilo neko kolektivno pišanje po spomeniku partizanima jer je ranije za istu stvar na istome mjestu u isto vrijeme već osuđen Hrvoje (47) iz Koprivnice. Obojica su to činila u listopadu lani oko 23 sata u Slatini, Šetalište J. Burgera 1.

Urinirali su neposredno ispred spomenika “Palim Borcima NOB-a”, a što je fotografirano i objavljeno na Facebooku, pa je bilo vidljivo i dostupno pogledima građana. Dakle, na javnom mjestu vrijeđali su i omaložavali moralne osjećaje građana, piše Danica.

Za sud su ključni dokazi bili policijski zapisnici o ispitivanju osumnjičenika, zapisnik o ispitivanju svjedokinje Tamare te fotografije uriniranja objavljene na Facebooku.

Žalba na presude

No, zanimljivo je kako su osuđeni na različite novčane kazne. Davor iz Slatine mora platiti 200 eura, a Hrvoje 50 eura, što je dosta ispod zakonski propisanog minimuma. Predviđena kazna za takav prekršaj je u rasponu od 200 do 1000 eura ili 30 dana zatvora.

Da stvar bude ‘ljepša’, Hrvoje je ranije već bio prekršajno osuđivan, za razliku od Davora. Zbog čega je onda Davor dobio četiri puta veću kaznu od Hrvoja? Ne znamo. Činjenica je da je djelo prekršaja potpuno isto u svim elementima, ali su sudili različiti suci.

Jedan je sudac zaključio kako Hrvoja treba kazniti ispod zakonskog minimuma, a drugi je Davoru odrezao veću kaznu, odnosno u visini zakonskog minimuma. Policija se, kao i pišački dvojac, mogla žaliti na presude. Nije poznato je li to učinila.