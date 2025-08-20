Garcia na dvojicu igrača Hajduka ne računa, a za kritičnu poziciju rješenje mu je ponudio izbornik Kanade

Gonzalo Garcia kroz svako medijsko obraćanje u posljednje vrijeme obvezno kroz razgovor provuče kako je momčad još u nastajanju, a često se spominje i riječ proces. Nakon ispadanja iz Europe spominjao je i kako bi ova momčad ionako teško pratila ritam utakmica na dva fronta, a ne propušta kazati kako se nada da prijelazni rok nije još gotov za njegovu momčad, prenose SN.

Hajduk treba stopera

Točnije, kazao je kako momčad nije izbalansirana, a ne krije kako očekuje pojačanje u veznom redu te obrani. Za stoperom je potreba jasna jer su u istom prijelaznom roku otišli i Uremović i Prpić, a došao je samo Raci pa je onda i prirodno da na to mjesto dođe još jedan igrač. No, kad je u pitanju vezni red, tu je situacija specifična.

- Imamo u momčadi puno "osmica", a nijednu "šesticu" - kazao je nedavno Urugvajac.

Zašto Hajduku treba zadnji vezni?

Lakše se trenerima izraziti brojevno, obzirom da svi znaju da osmice više brinu o napadu, a šestice zatvaraju prostore iza njih. Garcia jako drži do svog sustava, a u njemu je baš taj zadnji vezni ključna figura bez koje će teško njegova ideja ikada doći do potpunog izražaja. Urugvajac traži igrača koji je s loptom na "ti" i ima izražene trkačke kapacitete. Nije to lako Vučeviću i Rakitiću ni pronaći, ali zapravo je u cijeloj priči manje važno koga će Hajdukova struka naciljati, s obzirom na to da se za igračem na toj poziciji intenzivno traga.

Zašto Garcia ne računa na Capana i Žapera?

Nije baš da Garcia u kadru nema niti jednu šesticu, kako je rekao. Ima, i to dvojicu igrača. Marko Capan i Mihael Žaper su njihova imena. No, više je nego očito da Urugvajac na njih ne računa, "ne vidi ih". Capan je čak priliku dobio na samom početku sezone, ali odradio je tek jedno poluvrijeme prije nego što je njegovo mjesto zauzeo Adrion Pajaziti. Kapetan trofejne generacije juniora Bijelih čak i nije s tehnikom na "vi", ali mnogi smatraju da je za svoju poziciju odveć teretan. Trenutno je i van kadra jer ga muči ozljeda leđa, ali teško je za očekivati da će dobiti prostor za igru. Nakon sedam utakmica nije pretjerano kazati da Garcia na njega praktički ne računa.

S druge strane, Mihael Žaper je puno veća misterija. On se od ozljede koljena oporavio davno, ali zaigrao je tek na ljetnim pripremama pred ovu sezonu. To je Urugvajcu bilo dovoljno da vidi da mu Žaper ne može dati ono što mu treba. Na upite o veznom igraču stalno dolaze odgovori kako je "dobar momak", no to je najformalniji mogući odgovor koji trener može dati o svom igraču. Bivši igrač Osijeka nije, štono se kaže, ni na mapi kod Garcije. Mnogi smatraju da tu ima puno neodgovorenih pitanja, a zapravo nitko još nije konkretno izašao s tom temom i kazao koji je točno sa Žaperom problem. Trenutno ga muče prepone pa i nije u kombinacijama. A sasvim je jasno da neće ni biti. Kad trener pored dva zadnja vezna u kadru kaže da na toj poziciji nema nijednog igrača, onda je to sasvim jasna poruka i za Vučevića i Rakitića, ali i za Žapera i Capana. Oni kod Garcije neće igrati. Sasvim je jasno da mu profilno ne odgovaraju, a on kao trener ima pravo na ključnoj poziciji tražiti igrača po svom guštu.

Hoće li Sigur u Hajduku biti zadnji vezni?

Činjenica je da Bijelima samo ta "šestica" nedostaje da se momčad koliko-toliko izbalansira, a ona bi otvorila i mogućnost da se bolje iskoriste Pajazitijeve napadačke kvalitete. Može tu poziciju pokriti i Niko Sigur, ali pitanje je vidi li ga Garcia na toj poziciji. Izbornik Kanade vidio je Sigura kao veznjaka, a kako je njemu jedino važno da je na terenu, ostaje za vidjeti razmišlja li Garcia u smjeru da jednog od Hajdukovih reprezentativaca počne na tom dijelu terena koristiti u većem obujmu, barem dok mu ne dođe igrač po volji. Žapera i Capana "ne vidi", a iz unutarnjih rezervi ostaje mu tek Sigur…