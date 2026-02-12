Francisković, supruga i Kovačević krivi su za poticanje na terorizam

Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda objavilo je nepravomoćnu presudu Marku Franciškoviću, njegovoj supruzi Lani Ujdenici, koja se nije pojavila na suđenju te Natku Kovačeviću, optuženima za javno poticanje na terorizam. Svi su proglašeni krivima, prenosi Index.

Na početku suđenja u listopadu 2023. izjasnili su se da nisu krivi. Optužnica protiv njih podignuta je 2022., a tijekom dokaznog postupka dvaput je izmijenjena.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Franciškovića je optužnica, koju je pred sudom nazvao besmislenom, teretila za dva kaznena djela javnog poticanja na terorizam, a njegovu suprugu Lanu i Natka Kovačevića za po jedno.

Svo troje po optužnici je postupalo s ciljem "ozbiljnog narušavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura, nezadovoljni radom tijela državne vlasti".

Sud je utvrdio da je Francišković pozivao na nasilno rušenje vlasti. Podsjetimo, zazivao je Marš na Zagreb te zauzimanje HRT-a, a razlog su bile mjere protiv koronavirusa.

"Oni primjenjuju silu i na silu treba silom odgovoriti. Ova tiranija je ekstremizam, a naš odgovor je racionalan te traži borbu do kraja", poručio je na suđenju.