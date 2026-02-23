Fotografirajte Split 'najobičnijom kutijom' – otvorene prijave za radionicu camere obscure u Etnografskom!

Ovu subotu, 28. veljače, s početkom u 10 sati ujutro, splitski Fotoklub 'stiže u goste' u Etnografski muzej, i to s jednodnevnom radionicom camere obscure! Riječ je o jednoj od aktivnosti koje Fotoklub Split provodi u okviru EU projekta Sciences comes to town, a na kojem udruga sudjeluje kao pridruženi partner. S obzirom da je u Noći muzeja u splitskom Etnografskom otvorena izložba Mate Kaića i njegovih čudesnih svjetlopisa s početka 20. stoljeća, radionica camere obscure izvrstan je popratni program i prilika da se svi zainteresirani upoznaju s najstarijom fotografskom tehnikom.

Radionicu će voditi Maja Prgomet, a polaznici/e će dobiti jedinstvenu priliku fotografirati motive grada najobičnijom kutijom. Camera obscura (lat. zamračena prostorija) prvi je primitivni fotoaparat iz kojeg se kasnije razvila moderna i suvremena fotografija koja je danas sastavni dio naših života. Iako je ogromna razlika između suvremenih, tehnički sve naprednijih i preciznijih fotoaparata i stoljećima stare camere obscure, nerijetko zaboravljana ili nepoznata činjenica jest da i današnja foto tehnologija funkcionira na istom principu rada. Polaznici radionice kratko će se upoznati s povijesnim, tehničkim i umjetničkim aspektima fotografije te će kroz praktičan rad razviti vlastitu kreativnost i umjetnički izričaj fotografirajući prepoznatljive motive Splita svojim kutijama.

Sav materijal i kutije bit će osigurani i pripremljeni, sudjelovanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja sudionika/ica potrebna je prijava na e-mail info@fotoklubsplit.hr. Radionica je namijenjena za polaznike/ce 18+, a održat će se u prostoru Etnografskog muzeja (Iza Vestibula 4).

Maja Prgomet (Split, 1984.) višestruko je nagrađivana fotografkinja i fotoreporterka. Jedna je od osnivačica fotografskog natjecanja Split fotomaraton, osnivačica prvog splitskog festivala fotografije Split Format, inicijatorica prvog Spitskog foto salona te jedna od organizatorica Splitske.tiramole - izložbe mladih neafirmiranih fotografa. Pokrenula je seriju edukativnih predavanja na temu fotografije pod nazivom PHOTO TALK. Izlagala je na preko 100 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu te na šest samostalnih. Dobitnica je brojnih nagrada u zemlji i inozemstvu. Njene fotografije objavljene su u gotovo svim vodećim domaćim i stranim medijima, a najpoznatije su one sa sportskih i koncertnih događanja. U travnju 2017. postala je prva žena predsjednica u 113 godina dugoj povijesti Fotokluba Split i tu funkciju je uspješno obnašala do jeseni 2023. Od 2018. vodi radionice camere obscure za djecu i mlade. Godine 2019. stekla je stručno zvanje majstora fotografa. U 2022. postaje vanjska suradnica američke foto agencije Zuma Press. Članica je HULU-a Split.

Radionica je dio godišnjeg edukativno-istraživačkog programa Fotokluba Split koji se financira sredstvima Ministarstva kulture i medija RH za 2026. godine te je dio 'Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.' koji se financira sredstvima Zaklade 'Kultura nova'.