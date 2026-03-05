FOTOGALERIJA Ovako je centar Splita izgledao prije nekoliko dana. Znate li što se događalo?

Od 26. veljače do 1. ožujka održano je novo izdanje međunarodnog plesnog festivala Baila Conmigo, koji je okupio oko 400 sudionika iz Hrvatske, regije i brojnih svjetskih zemalja, pretvarajući Split i Solin u središte latino plesne scene. Glavna lokacija festivala bio je Hotel President Solin, koji je tijekom trajanja događanja bio u potpunosti popunjen sudionicima festivala, dok su se dodatni gosti smještali u okolnim smještajnim kapacitetima. Tijekom četiri dana održano je 7 plesnih događanja i oko 30 radionica koje su vodili međunarodno priznati plesni instruktori, a plesni program odvijao se na više atraktivnih lokacija.

Posebno atraktivni trenuci festivala bili su:

• plesno druženje na tvrđavi Klis

• Bachata Picnic na vanjskom bazenu hotela

• Salsa Rooftop na krovu hotela

• veliki plesni događaj na Peristilu

• završno plesno druženje u podrumima Dioklecijanove palače

U subotu je Turistička zajednica grada Solina organizirala vođeni obilazak antičke Salone, tijekom kojeg su sudionici festivala imali priliku upoznati bogatu povijest nekadašnje rimske metropole. Ovakva inicijativa dodatno je obogatila festivalski program i omogućila međunarodnim gostima da se upoznaju s kulturnom baštinom Solina.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka festivala bio je upravo ples na Peristilu, gdje su se plesači iz cijelog svijeta okupili u jedinstvenom ambijentu uz simbolični dolazak cara Dioklecijana. Festival je obilježila iznimno pozitivna atmosfera, energija plesa i druženja, a brojne fotografije i videozapisi s događanja brzo su se proširili društvenim mrežama. Tijekom festivalskog vikenda objave povezane s festivalom dosegnule su gotovo 400.000 pregleda, čime su Split i Solin dobili dodatnu međunarodnu promociju. Organizatori ističu kako ovakva događanja imaju važnu ulogu u razvoju predsezone turizma, jer u grad dovode goste koji dolaze upravo zbog događanja, plesa i kulture.

"Ples, osmijeh i Split postali su razglednica koju su naši sudionici ponijeli sa sobom i podijelili sa svijetom", poručuju organizatori festivala. Baila Conmigo Festival još jednom je potvrdio kako Dalmacija ima potencijal postati važna destinacija međunarodnih plesnih događanja