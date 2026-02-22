FOTOGALERIJA Omiljena splitska glumica dobila mural kod HNK: "Ovo je pravo mjesto za jednu takvu veliku glumicu i ženu. Merita, baš merita"

Split je dobio novi simbol sjećanja na jednu od svojih najvećih umjetnica. Točno pokraj ulaza na sjeverna vrata splitskog teatra "uskrsnuo" je mural Zdravke Krstulović. Glumica koja je utjelovila duh Dalmacije kroz nezaboravne uloge Anđe Vlajine u "Našem malom mistu" i Violete u "Velom mistu" vratila se svojoj kući – onoj koju je rado nazivala svojom "Teatro alla Scala".

Od baleta do dramske dive

Rođena u Splitu 1940. godine, Zdravka je odrasla doslovno u sjeni HNK-a, što je odredilo njezin životni put. Od rane mladosti sudjelovala je u svim granama kazališne umjetnosti, od baleta i operete do velikih dramskih uloga koje su je upisale u vječnost. Mural na ovoj lokaciji nije slučajan; to je mjesto gdje je Zdravka postala institucija.

Prolaznici koji svakodnevno koračaju ulicom prema Gospi od Zdravlja ne skrivaju oduševljenje, a mi smo provjerili kakve su reakcije Splićana na ovaj umjetnički uradak.

"Merita, baš merita"

"Ovo je pravo mjesto za jednu takvu veliku glumicu i ženu. Merita, baš merita", kazala nam je jedna prolaznica, ne krijući emocije.

Mnogi se s tugom prisjećaju njezina preranog odlaska, ali i dostojanstva s kojim je nosila svoj poziv. Jedna je sugrađanka priznala kako ju je prizor murala duboko potresao:

"Lupa mi srce kad vidim ovu sliku Zdravkinu, to mi je nešto posebno, vjerujte mi. Ne znam što bih više rekla."

Splitska Violeta

Iako Splitom dominiraju grafiti navijačkih skupina, građani ističu kako je Zdravka zaslužila svoj mirni kutak uz kazalište. "Drago mi je da se vratila baš na HNK gdje pripada. Mural je famozan i nadam se da ga nitko neće dirati", komentirao je jedan Splićanin, uz opasku kako bi umjetnost trebala biti iznad svih podjela, posebno kada je u pitanju ovakva legenda koja je zadužila grad.

Splitska Violeta ponovno bdije nad svojim teatrom, a sudeći po reakcijama, Splićani su je dočekali onako kako jedino znaju – s puno srca i dišpeta prema zaboravu.