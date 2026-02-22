FOTO Rijeke ljudi slijevaju se ka Poljudu. Pogledajte atmosferu prije utakmice

U posljednjoj utakmici 23. kola SuperSport HNL na Poljudu se sastaju HNK Hajduk Split i HNK Rijeka.

Splićani u ovaj susret ulaze s jasnim ciljem – pobjedom zadržati priključak s vodećim Dinamom. S druge strane, Rijeka traži bodove kojima bi se dodatno približila vrhu i učvrstila svoju poziciju u borbi za naslov.

Podsjetimo, u dosadašnjim ovosezonskim Jadranskim derbijima uspješnija je bila Rijeka. Prvi susret na Poljudu završio je rezultatom 2:2, dok su Riječani na Rujevici uvjerljivo slavili s 5:0.