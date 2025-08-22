FOTO Pogledajte na što liči Žnjan

Unatoč nedavnom uređenju i investicijama na Žnjanu, prizori koje su ovih dana dočekali posjetitelji izazivaju razočaranje. Na plaži se mogu vidjeti odbačene plastične slamke, opušci cigareta i ostali sitni otpad koji narušava izgled i doživljaj prostora.
Fotografije s plaže svjedoče da problem nesavjesnog ponašanja građana i dalje ostaje prisutan. Posebno zabrinjava što se smeće gomila na mjestu koje je zamišljeno kao nova atrakcija i okupljalište Splićana i turista.
Pa se pitamo vrijede li svi milijuni uloženi u projekt ako kultura čistoće i odgovornosti prema javnom prostoru izostaje?
