FOTO Pogledajte na što liči Žnjan

Smeća na sve strane

Unatoč nedavnom uređenju i investicijama na Žnjanu, prizori koje su ovih dana dočekali posjetitelji izazivaju razočaranje. Na plaži se mogu vidjeti odbačene plastične slamke, opušci cigareta i ostali sitni otpad koji narušava izgled i doživljaj prostora.

Fotografije s plaže svjedoče da problem nesavjesnog ponašanja građana i dalje ostaje prisutan. Posebno zabrinjava što se smeće gomila na mjestu koje je zamišljeno kao nova atrakcija i okupljalište Splićana i turista.

Pa se pitamo vrijede li svi milijuni uloženi u projekt ako kultura čistoće i odgovornosti prema javnom prostoru izostaje?

