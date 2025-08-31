FOTO Pogledajte atmosferu na Poljudu

Close Menu

Hajduk od 21 sat na Poljudu dočekuje Rijeku u 5. kolu SuperSport HNL-a. Bijeli su u prva četiri kola upisali sve pobjede (Istra 1961, Gorica, Slaven Belupo, Osijek) i trenutno su drugi iza Dinama.

Rijeka je šesta s četiri boda (1 pobjeda, 1 remi, 2 poraza), a u zadnjem kolu izgubila je od Varaždina. U četvrtak su ispali iz Europske lige nakon poraza od PAOK-a.

Trener Garcia ne može računati na ozlijeđene Rebića, Šarliju i Skelina. Posljednji međusobni susret na Poljudu završio je pobjedom Hajduka 2:1.

Pogledajte atmosferu na stadionu: 

