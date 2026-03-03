Close Menu

FOTO Plenković u Dalićevoj pizzeriji

Očito mu se svidilo

Premijer Andrej Plenković posjetio je varaždinsku pizzeriju The Family čiji je vlasnik izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

"Velika nam je čast i zadovoljstvo što nas je jučer ponovno posjetio premijer Andrej Plenković. Povratak dragih gostiju za nas je najveće priznanje, a posebno kada nam se vraća netko tko prepoznaje trud, kvalitetu i obiteljsku atmosferu koju njegujemo u restoranu The Family. Zahvalni smo na ukazanom povjerenju i veselimo se novim susretima, druženjima i lijepim trenucima za našim stolom", objavljeno je uz fotografiju Plenković i Dalića.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli The Family. (@thefamily.hr)

