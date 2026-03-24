FOTO Kaštela se pripremaju za turističku sezonu: Nasipaju se plaže, orezuju stabla...

Radi se punom parom

Iako nam kraj ožujka po vremenskim prilikama ne ide na ruku, i ovaj vikend meteorolozi zovu novo zahlađenje, u Kaštelima se radi punom parom. U tijeku je ušminkavanje grada za predstojeću turističku sezonu, kako bi Kaštelanima i njihovim gostima bilo što ugodnije u njihovom gradu. U današnjem obilasku grada zatekli smo radnike Vlastitog pogona kako orezuju palme, nasipaju dodatni sloj šljunka na plaže te prebojavaju klupe. Duž donjokaštelanske rive postavljene su i nove kante za odlaganje otpada. Iz Grada Kaštela pojašnjavaju kako su radovi na području Kaštel Starog dio redovnih proljetnih aktivnosti održavanja javnih površina koje provodi Vlastiti pogon Grada Kaštela.

- Riječ je o uobičajenim sezonskim zahvatima kojima se, nakon zimskog razdoblja, uređuju i pripremaju obalni i javni prostori za nadolazeće razdoblje intenzivnijeg korištenja.

U sklopu navedenih radova provodi se, između ostalog, sanacija i uređenje plažnih površina (uključujući nasipanje), orezivanje stabala te hortikulturno uređenje, pri čemu se posebna pažnja posvećuje sigurnosti građana i očuvanju prostora. Također se kroz ove aktivnosti otklanjaju uočeni nedostaci nastali uslijed vremenskih uvjeta i korištenja tijekom prethodnog razdoblja, pojašnjavaju.

 

