FOTO I VIDEO Bili su u crkvi Svetog Frane u Splitu: Otvorena Posebna godina svetog Franje, vjernici u velikom broju došli dotaknuti relikviju asiškog sveca

Velika duhovna radost obasjala je grad pod Marjanom. U zajedništvu s cijelom Crkvom, a po odredbi Njegove Svetosti pape Lava XIV., razdoblje od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027. proglašeno je Posebnom godinom svetog Franje.

Ovaj jubilej poziva vjernike da, nasljedujući primjer svetosti i evanđeoske ljubavi, postanu postojani svjedoci Kristova mira u današnjem svijetu. Dok se u Asizu, povodom velike obljetnice, otvara grob svetog Franje te se njegovi zemni ostaci izlažu vjernicima do 22. ožujka, Split je sinoć doživio vlastiti povijesni trenutak.

Redovi za ispovijed i molitva u miru

Sinoćnja svečanost u samostanu sv. Frane na Rivi privukla je mnoštvo vjernika. Među okupljenima su se mogla vidjeti i brojna poznata lica iz javnog života, koja su u tišini čekala u dugim redovima za ispovijed i osobnu molitvu. Središnji trenutak večeri bilo je izlaganje dragocjene relikvije – dijela kosti svetog Franje – koju ovaj samostan brižno čuva stoljećima.

Fra Roko Bedalov naglasio je važnost ovog dana za cijelu franjevačku obitelj, a posebno za franjevce konventualce koji su kroz povijest čuvari svečeva groba.

"Naš red je u tradiciji čuvar groba. Jutros su naša braća u Asizu iz samog groba izvadila sarkofag s posmrtnim ostacima svetog Franje. Budući da naš drevni splitski samostan čuva dio kosti svetoga Frane, odlučili smo u ovoj jubilarnoj godini omogućiti vjernicima fizičku prisutnost uz ovog velikog svetca", istaknuo je fra Roko Bedalov.

Iako se relikvijar u Splitu redovito izlaže samo na blagdan svetog Franje, zbog jubilejske godine donesena je posebna odluka. Svi vjernici iz Splita i okolice koji žele doći kao hodočasnici moći će častiti relikviju svake srijede tijekom sljedećih mjesec dana, sve do 22. ožujka, prateći razdoblje izlaganja tijela u Asizu.

Tijekom misnog slavlja pročitana je i poruka pape Lava XIV., kao i zajednički poziv generalnih ministara svih franjevačkih redova koji ovu godinu žele učiniti duhovno bogatom, uključujući i podjelu jubilarnih oprosta.

Poruka mira za suvremeni svijet

U prepunoj crkvi poruka koja je odjeknula bila je jasna – mir i radost. Fra Roko je podsjetio kako je sveti Franjo svojom poniznošću i blagošću pokazao put pobjede nad vlastitom naravi, otvarajući vrata bratstva.

"Sveti Frane i danas je aktualan. On je zaštitnik životinja, biljaka, ekologije, ali prije svega zaštitnik mira koji se gradi na međusobnim odnosima. Ta poruka mira danas je potrebnija nego ikada", zaključeno je na svečanosti.

Vjernici su iz crkve odlazili vidno ispunjeni, ostavljajući iza sebe miris tamjana i odjek molitve koja će se u gradu pod Marjanom intenzivno nastavljati tijekom cijele ove jubilejske godine.