FOTO HDZ-ov župan priredio svečani prijem za Thompsona u palači

Uoči svog drugog koncerta u varaždinskoj Areni, pjevač Marko Perković Thompson posjetio je Županijsku palaču gdje se susreo sa županom Anđelkom Stričakom, izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem i brojnim drugim uzvanicima, piše portal Varaždinska županija.

Prijemu su nazočili i saborski zastupnik Goran Kaniški, predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, gradonačelnici, načelnici, županijski vijećnici te članovi brojnih braniteljskih udruga i ratnih postrojbi, uključujući pripadnike 5. bojne 1A brigade Tigrovi, 7. gardijske brigade "Pume", 104. brigade ZNG HV, Specijalne jedinice policije "Rode" te Posebne jedinice policije PU Varaždin.

Thompson: "Predivno je vidjeti zajedništvo i ponos"

Pozdravljajući domaćine, Thompson se posebno zahvalio prisutnim braniteljima na svemu što su učinili za Hrvatsku.

"Iznimno mi je drago što sam imao prilike održati koncerte u Varaždinu, predivnom baroknom gradu, koji je u svojoj bogatoj povijesti bio i glavni grad Hrvatske. Predivno je bilo jučer vidjeti prepunu sportsku dvoranu koja je pjevala pjesme, veselila se i slavila naše zajedništvo i ponos. Poglavito je lijepo što je koncertu nazočio veliki broj mladih. Koristim priliku da se zahvalim županu Anđelku Stričaku na gostoprimstvu, ali i svim pripadnicima braniteljskih udruga koji su me ovako lijepo i srdačno dočekali", rekao je pjevač.

Stričak: "Uz Markove pjesme bilo je lakše na prvoj crti"

Župan Anđelko Stričak izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku ugostiti Marka Perkovića Thompsona i najpoznatijeg Varaždinca, izbornika Zlatka Dalića.

"Uz Markove pjesme lakše je bilo na prvoj crti, davale su nam snagu kad je bilo najteže. Njegove pjesme ostaju trajni zapis vremena u kojem se stvarala Hrvatska, odnosno podsjetnik su na ta vremena ranih devedesetih", istaknuo je župan Stričak.

Poseban poklon za izbornika Dalića

Tijekom susreta, župan je izborniku Daliću uručio majicu sa simboličnim brojem 100, koju su osmislili učenici Centra izvrsnosti iz likovne umjetnosti, a izradili djelatnici Zaštitne radionice Strukovne škole Varaždin. Majica je znak pažnje za plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo i podsjetnik na stotu utakmicu koju je izbornik vodio na klupi reprezentacije, upravo u Varaždinu protiv Gibraltara.

Svi prisutni poželjeli su Daliću puno uspjeha i zlatnu medalju na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Izbornik se zahvalio na poklonu te iskazao poštovanje i zahvalnost svim hrvatskim braniteljima.

