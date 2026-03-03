Close Menu

FOTO DANA Ako vam noćas poremeti san, oprostit ćete mu zbog ovih prizora

Uživajte u prizoru

Dan je protekao u stabilnim vremenskim prilikama, uz temperature osjetno više od prosjeka za ovo doba godine. U mnogim dijelovima zemlje zabilježene su iznadprosječne vrijednosti, što je pridonijelo ugodnom i gotovo proljetnom ugođaju.

U ranim večernjim satima nebo je dodatno upotpunio izlazak punog Mjeseca, koji je bio posebno dojmljiv na vedrom horizontu.

Jedan od najatraktivnijih prizora zabilježen je u sjevernoj Dalmaciji, gdje je fotograf Zlatko Marasović snimio trenutak izlaska Mjeseca iznad masiva Velebita. Kombinacija jasnog neba, svjetline punog Mjeseca i siluete planine stvorila je upečatljiv prizor koji je privukao pozornost brojnih ljubitelja prirode i fotografije.

pun mjesec velebit 1
