Evo što se dogodi se u tijelu ako svaki dan uzmete jednu žlicu meda

Istraživanja pokazuju da med može imati izuzetno povoljan učinak na probavni sustav. Bogat je prebioticima – spojevima koji hrane i potiču rast zdravih bakterija u crijevima, objašnjava dr. Jacqueline A. Vernarelli, nutricionistička epidemiologinja i profesorica na Sveučilištu Sacred Heart, prenosi N1.

„Uključivanje meda u svakodnevnu prehranu može pomoći u održavanju zdrave crijevne flore“, kaže ona.

Kada u crijevima imate više korisnih bakterija, dolazi do bolje probave i apsorpcije hranjivih tvari, dodaje Vernarelli. Osim toga, med može pomoći u suzbijanju rasta štetnih bakterija koje uzrokuju infekcije i bolesti.

Još jedna velika prednost: med je prepun flavonoida i fenola – molekula sa snažnim antioksidativnim svojstvima. Antioksidansi pomažu u smanjenju oksidativnog stresa, odnosno neravnoteže slobodnih radikala koji oštećuju stanice.

To podupire opće zdravlje, kaže Vernarelli, ali su koristi osobito značajne za mozak. Fenoli u medu štite moždane stanice i mogu spriječiti gubitak pamćenja, objašnjava dijetetičarka Iveta Hill iz Colorada.

Dobit ćete više energije (bez naglog „pada“)

Redovita konzumacija meda može vam pružiti dodatni nalet energije. Razlog je jednostavan – energija potječe od prirodnih šećera koje med sadrži.

„Med sadrži prirodan, a ne dodani šećer, i ima relativno nizak glikemijski indeks, što znači da podiže razinu šećera u krvi sporije i stabilnije od rafiniranog šećera“, objašnjava Vernarelli.

Velika meta-analiza pokazala je da med može poboljšati regulaciju šećera u krvi, a neka istraživanja na životinjama sugeriraju da može čak i smanjiti razinu glukoze natašte, vjerojatno zahvaljujući rijetkim vrstama šećera koje sadrži.

Ipak, ako imate dijabetes ili predijabetes, svakako se posavjetujte s liječnikom prije nego što povećate unos meda.

Manje ćete kašljati

Točno je – med može ublažiti kašalj, piše Health.

„Djeluje tako što oblaže grlo, stvara zaštitni sloj, smanjuje iritaciju i potiskuje potrebu za kašljanjem“, objašnjava Lauren Manaker, registrirana dijetetičarka i osnivačica Nutrition Now Counseling-a.

Neka istraživanja pokazuju da med može biti učinkovitiji od nekih lijekova bez recepta, poput difenhidramina, dodaje Hill. Zato Manaker savjetuje da se prije spavanja uzme žličica meda – samostalno ili otopljena u toploj vodi – što može doprinijeti mirnijem snu.

Manje ćete se razbolijevati

Med, osobito sirovi ili manuka med, poznat je po antimikrobnim, antibakterijskim i protuupalnim svojstvima. Zahvaljujući tome, može pomoći tijelu da se izbori s infekcijama i smanji rizik od gripe ili prehlade.

Med s pravom nosi status supernamirnice. Svakodnevna konzumacija može donijeti brojne koristi – od bolje probave i stabilnije energije, do jačeg imuniteta i ublažavanja kašlja.

Iako stručnjaci navode da prirodni šećer u medu ne izaziva nagle skokove glukoze u krvi, osobe s dijabetesom ili povećanim rizikom od njega ipak bi se trebale posavjetovati s liječnikom prije nego što med uključe u svakodnevnu prehranu.