Evo koji klub želi Pukštasa: "Traju pregovori..."

Hajduk i Venezia pregovaraju o transferu Rokasa Pukštasa (20), objavio je Nicolo Schira. Talijanski nogometni insajder nije otkrio više detalja, no nije iznenađenje da bi američki veznjak mogao napustiti splitski klub. Kako je već pisao Index, skauti po jednog engleskog, njemačkog i talijanskog kluba gledali Pukštasa na Poljudu u susretu sa Slaven Belupom.

Hajduk je pobijedio 3:0, Abdoulie "Bamba" Sanyang zabio je dva gola, dok je Pukštas postigao jedan. Bio mu je to prvi gol u novoj sezoni, čime je izjednačio prvenstveni učinak iz prošle sezone, u kojoj je jedini gol u SHNL-u postigao u zadnjem kolu i minimalnoj 1:0 pobjedi na gostovanju kod Šibenika.

Gol protiv Slaven Belupa stigao je u savršenom trenutku za potencijalni transfer. Hajduk već neko vrijeme ima ponudu kluba koji nije među navedenima koji su ga u nedjelju gledali, ali Splićani je zasad nisu prihvatili.

Posljednji nastup protiv Slavena, u kojem je mladi reprezentativac SAD-a uz gol imao i 16/25 osvojenih duela, tri ključna dodavanja i pet oduzetih lopti, postavljaju Hajduk u odličnu poziciju pred pregovore. Imena ostalih zainteresiranih klubova još nisu otkrivena.

Sljedećih dana vodit će se pregovori s više zainteresiranih strana. Teško je reći koliko će transfer na kraju iznositi, ali se špekulira s iznosima između četiri i šest milijuna eura. Transfermarkt Pukštasa procjenjuje na pet milijuna eura.

Pukštas i Livaja su najvrjedniji igrači Hajduka

Pukštas je dijete Litavaca rođeno u američkoj Oklahomi. U ljeto 2020. došao je u Hajduk, a u siječnju 2022. priključen je prvoj momčadi. Za Hajduk je motorični i borbeni veznjak odigrao 101 utakmicu, postigao 14 i namjestio pet golova.

Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 5 milijuna eura, pa s Markom Livajom dijeli prvo mjesto po tržišnoj vrijednosti igrača Hajduka. Što se tiče reprezentacije, igra za U-20 nacionalnu momčad SAD-a. Za nju je nastupao i na Svjetskom prvenstvu mladih prije dvije godine.

Venezia je talijanski drugoligaš

Venezia je talijanski drugoligaš koji je prošle sezone zauzeo pretposljednje, 19. mjesto u Serie A i tako ispao u niži rang. Prema Transfermarktu, momčad Venezie procijenjena je na 66.85 milijuna. Najskuplji igrač je veznjak Hans Nicolussi Caviglia procijenjen na 8.5 milijuna eura. Trener kluba je talijanski stručnjak Giovanni Stroppa (57).