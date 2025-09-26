Evo kako je Ela Jerković izgledala prije operacija: "Tko bi me htio ovakvu"

Splitska influencerica Ela Jerković (29) iznenadila je pratitelje objavivši video i fotografije iz razdoblja prije estetskih zahvata.

U otvorenom YouTube videu govorila je o svom nekadašnjem izgledu i priznala da se tada nije uvijek osjećala samouvjereno. Zajedno s prijateljima pregledavala je stare fotografije i uz smijeh ih komentirala: “Tko bi mene ovakvu poželio?”, “Katastrofa”, “Hurem iz Bugarske”, čime je dobro zabavila gledatelje.

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su je obasuli podrškom: “Na svakoj slici vidim veselu djevojku sretna djetinjstva”, “Bila si posebna tada kao i sada, svaka fotografija priča svoju priču”, “Ovo je vrh, nasmijala si me do suza!”

Ela je ranije javno govorila o estetskim korekcijama – priznala je da je povećala grudi te dva puta operirala nos. Prvu rinoplastiku imala je već sa 17 godina, a nakon što nije bila u potpunosti zadovoljna, zahvat je kasnije ponovila.