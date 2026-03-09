Europski parlament u srijedu odlučuje o ratovima, energiji i AI: Ovo morate znati

U Europskom parlamentu u srijedu će se raspravljati o američko-izraelskoj vojnoj operaciji protiv iranskog režima kao i o očekivanjima za sastanak na vrhu EU-a 19. i 20. ožujka na kojem bi se trebalo raspravljati o konkurentnosti, narednom višegodišnjem financijskom okviru, naporima za postizanje mira u Ukrajini, migracijama i jačanju zaštite vanjskih granica.

Strategija proširenja EU-a

Zastupnici će u utorak ocijeniti politički pristup i metodologiju EU-a u vezi s proširenjem, nakon čega će se u srijedu o tome glasati na plenarnoj sjednici. U nacrtu izvješća naglašava se da je proširenje EU-a strateški odgovor na nestabilnu geopolitičku situaciju i ključno ulaganje u sigurnost i stabilnost EU-a, inzistirajući da procesa pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama, poštovanju vrijednosti EU-a i temeljnih načela.

Uklanjanje razlike u plaćama između žena i muškaraca

U raspravi u ponedjeljak poslijepodne zastupnici će preispitati napredak u rješavanju razlika u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca u EU-u. U izvješću o kojem će se glasati na plenarnoj sjednici u srijedu ističe se činjenica da žene i dalje obavljaju nerazmjeran udio neplaćene skrbi i kućanskih poslova što smanjuje njihovo sudjelovanje na tržištu rada posljedično dovodeći do manjih mirovina.

Međunarodni dan žena

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena zastupnici će u utorak poslušati svjedočenje Jackie Fox čija je kći počinila samoubojstvo zbog vršnjačkog nasilja na internetu. Fox se otada neumorno zalaže za snažniju zaštitu žrtava, što je uspjela postići u Irskoj koja je kriminalizirala nasilje na internetu. Zastupnici će se u raspravi osvrnuti i na novu strategiju EU-a za rodnu ravnopravnost.

Zlostavljanje djece na internetu: rasprava o produljenju pravila koja istječu u travnju

U Europskom parlamentu u srijedu će se raspravljati o produljenju izuzeća od zakonodavstva o privatnosti koje omogućuje dobrovoljno otkrivanje materijala povezanog sa seksualnim zlostavljanjem djece na internetu. Dobrovoljno izuzeće već je bilo produljeno 2024. godine, a pregovori o trajnom zakonu su u tijeku od studenog 2025. godine.

Prijedlozi Parlamenta za rješavanje europske stambene krize

Zastupnici će u utorak iznijeti svoje preporuke za promicanje pristojnog, održivog i cjenovno pristupačnog stanovanja diljem Europske unije. Nacrti prijedloga obuhvaćaju ključne aspekte krize, uključujući potrebu za poticanjem ulaganja, smanjenjem birokracije u stambenom sektoru te rješavanjem problema nedostatka radne snage i konkurentnosti u građevinskom sektoru. Glasanje će se održati također u utorak.

Novi energetski paket

U utorak će se raspravljati o Komisijinu prijedlogu energetskog paketa, a u srijedu o potrebi za čistim, neovisnim i sigurnim izvorima energije. Novim energetskim paketom nastoji se ubrzati prelazak EU-a na čišće izvore energije, uz istodobno osiguravanje pravedne tranzicije.

Smanjenje birokracije kako bi se omogućio konkurentan i čist prijelaz

Sve se snažnije naglašava potreba za smanjenjem administrativnih opterećenja koja usporavaju ulaganja i razvoj novih projekata, osobito u sektorima koji trebaju brzo ulagati u čiste tehnologije i modernizaciju proizvodnje kako bi ostali konkurentni na globalnom tržištu. U srijedu će se stoga u Europskom parlamentu raspravljati o hitnoj potrebi za skraćivanjem rokova i pojednostavljenjem izdavanja dozvola kako bi se omogućio konkuretntan i čist prijelaz.

Zaštita autorskih kreativnih djela u doba umjetne inteligencije

U utorak bi zastupnici u Europskom parlamentu glasanjem trebali zatražiti mjere kojima bi se kreativni sektor u Europskoj uniji zaštitio od iskorištavanja putem umjetne inteligencije. Izvješće nastoji odgovoriti na ključna pravna pitanja o odnosu između generativne umjetne inteligencije (genAI) i autorskog prava, a zastupnici žele i da se uspostavi tržište licenciranja autorski zaštićenih materijala te pozivaju Komisiju i države članice da zaštite sektor tiska i medija kako bi se zaštitio medijski pluralizam i raznolikost informiranja.

Prevencija i liječenje pretilosti

Na potrebu snažnijeg djelovanja u području prevencije i liječenja pretilosti svake godine podsjeća Svjetski dan pretilosti, koji se obilježava 4. ožujka. U raspravi na tu temu u četvrtak zastupnici će pozvati na jačanje preventivnih mjera, potpora istraživanju te razvoj inovativnih terapijskih pristupa koji su ključni čimbenici smanjenja tereta pretilosti i poboljšanje zdravlja europskih građana.

Ostale teme: imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke, obrana, veća zaštita turista, porast političkog nasilja

Europarlamentarci će u utorak glasati o imenovanju Borisa Vujčića potpredsjednikom Europske središnje banke, a kasnije tijekom dana iznijeti prijedloge za prelazak na istinsko jedinstveno obrambeno tržište EU-a i uklanjanje kritičnih nedostataka u obrambenim kapacitetima EU-a. O dvama izvješćima glasat će se u srijedu. Isti dan će se raspravljati, a u četvrtak glasati za ažuriranje Direktive o putovanjima u paket-aranžmanima kako bi se razjasnila prava turista na pomoć i naknadu u slučaju poremećaja u putovanju. Također u srijedu zastupnici će raspravljati o porastu političkog nasilja u EU-u, osobito onoga koje se pripisuje krajnje lijevim organizacijama. Predsjednik Vlade Armenije Nikol Pašinjan zastupnicima u Europskom parlamentu obratit će se u srijedu u podne.